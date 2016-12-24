ДЕСЯТИЛЕТНИЕ ДАРОВАНИЯ В ОХОТКУ СЫГРАЛИ С СОСЕДЯМИ

Победой пензенской команды «Агромаркет-СШ-8», набравшей 19 очков, завершился традиционный турнир на призы МЦПЮФП «Мордовия» среди детских команд 2009 года рождения. На круговой дистанции длиною в семь матчей важно было обходиться без незапланированных потерь, что в наибольшей степени удалось нашим ближайшим географическим соседям.

Всего на два турнирных балла меньше юных пензенцев набрал первый состав «Мордовии-2009» (17 очков), добившийся «серебра». Обладателями бронзовых наград стали ребята из ульяновской команды «Университет» (14 очков). Впрочем, оценивая итоговый ранжир, нельзя не заметить, что практикующие специалисты детско-юношеского футбола (да и не только они) все чаще утверждают, что в дружеских турнирах для 10-летних пацанов результат отнюдь не самое главное. В данном возрасте гораздо важнее тяга ребенка к мячу, его желание и стремление выходить на футбольное поле, сравнивая собственные возможности с возможностями сверстников. А времени на то, чтобы задумываться о результатах и идти к ним (на выходе из футбольной школы), в дальнейшем будет предостаточно.

Сильнейшими игроками турнира были признаны: как лучший вратарь - Владислав Малышев («Агромаркет-СШ-8»), как лучший защитник - Егор Гуляйкин («Мордовия-2009-1»), как лучший полузащитник - Даниль Рябов («Университет»), как лучший нападающий - Вадим Модин («Мордовия-2009-2»), как лучший бомбардир - Назар Трофимов («Мордовия-2009-1», 14 мячей), как лучший футболист - Иван Сорочкин («Агромаркет-СШ-8»).

Результаты матчей с участием первого состава «Мордовии-2009»: «Рузаевка-2» - 12:0 (Назар Трофимов - 3, Данила Шукшин - 3, Егор Гуляйкин - 3, Роман Михеенков - 2, Егор Игнатьев), «Мордовия-2009-2» - 10:0 (Данила Шукшин - 3, Назар Трофимов - 3, Егор Гуляйкин - 2, Вадим Никонов - 2), ДЮСШ Рузаевка - 3:0 (Олег Рогожин - 2, Максим Федотов), «Земляков» - 7:0 (Назар Трофимов - 3, Егор Игнатьев - 2, Роман Михеенков, Данила Шукшин), ДЮСШ-1 - 11:0 (Данила Шукшин - 4, Назар Трофимов - 3, Роман Михеенков, Матвей Аверкин, Олег Рогожин, Егор Гуляйкин), «Агромаркет-СШ-8» - 0:0, «Университет» - 1:1 (Назар Трофимов).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА