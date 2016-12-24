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В саранском Ледовом дворце состоялся региональный этап Кубка «Добрый Лед» - соревнований, проводящихся при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В этот раз в региональном этапе принимали участие четыре команды 2008 - 2009 годов рождения из Рузаевки, Инсара, Атюрьева и Ромоданова.
Итоговые места распределились следующим образом: первое - «Инсар», второе - «Рузбарс», третье - «Атюрьево», четвертое - «Ромоданово». Юные инсарцы и рузаевцы завоевали путевки на межрегиональный этап, который пройдет в октябре текущего года.
Параллельным курсом были подведены итоги первенства Мордовии среди юношеских команд в трех возрастных категориях. В церемонии награждения принимали участие хоккеисты «Мордовии» Василий Кружилин и Даниил Юнышев.
В старшей группе (2002 - 2003 годов рождения) лучшими стали ребята из «СШОР по хоккею», на второй позиции - представители Атюрьева, на третьей - команда из Инсара. В средней группе (2004 - 2005 годов рождения) «пальма первенства» также за «СШОР по хоккею», «серебро» - в активе комсомольского «Цементника», «бронза» - у юных атюрьевцев. В младшей возрастной группе (2006 - 2007 годов рождения) подиум заняли «Ромоданово», «Цементник» и «Инсар».

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