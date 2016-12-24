Учитель года - 2019
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
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Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
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