ВСЕГДА В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

Состоялись открытый чемпионат городского округа Саранск и «Кубок дружбы». Наряду с этим ведущие дартсмены республики и приглашенные мастера разыграли медали открытого командного Кубка Мордовии. Нижний Новгород, Чебоксары, Тамбов, Пенза, Самара - география гостевой стороны турнира. В очередной раз уделяем внимание увлекательной игре и сообщаем имена победителей и призеров.

Одиночный мужской разряд. 1. Сергей Легошин (Нижегородская область). 2. Антон Гречишкин (Мордовия). 3. Михаил Мишин и Илья Садов (оба - Мордовия). Одиночный женский разряд. 1. Виктория Титова (Чувашия). 2. Валентина Сюзюкина (Мордовия). 3. Ольга Куликова (Нижегородская область). 3. Валерия Болдакова (Пензенская область). Мужской парный разряд. 1. Илья Садов и Алексей Рыжов (Мордовия). 2. Сергей Легошин и Петр Куприянов (Чувашия). 3. Михаил Мишин и Антон Гречишкин (Мордовия). 3. Сергей Ермошин и Сергей Паршенков (Мордовия). Женский парный разряд. 1. Анастасия Козлова и Ольга Афонина (Мордовия). 2. Валентина Сюзюкина и Валерия Болдакова (Мордовия/Пензенская область).

Командный зачет (упражнение «501»). 1. Мордовия (Михаил Мишин, Антон Гречишкин, Илья Садов, Сергей Ермошин). 2. Пензенская область (Роман Обухов, Александр Спирягин, Евгений Трошин, Ксения Моисеева). 3. Чувашия (Сергей Легошин, Всеволод Иванов, Петр Куприянов, Николай Климов). 4. «Панды» (Александр Лукашов, Владимир Гареев, Анастасия Козлова, Елизавета Ермошина). 5. «Лисы» (Валентина Сюзюкина, Майя Сидорова, Алексей Рыжов, Алексей Музалев). 6. Аграрный институт (Илья Хапугин, Андрей Слугин, Андрей Ольшаников, Владимир Каргаев).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ