«МОРДОВИЯ АРЕНА» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

В последний день апреля стадион «Мордовия Арена» получил от Российского Футбольного Союза сертификат соответствия высшей категории требований. Экспертами Комиссии РФС по сертификации стадионов была проведена тщательная инспекция.

Проверялась документация, оценивалась работа всех инженерных систем, учитывалась вместимость стадиона, проверялась работа систем безопасности, контроля и продажи билетов.

Теперь «Мордовия Арена» официально имеет право принимать на своем изумрудном поле матчи Премьер-лиги. Как уже сообщалось, о своем намерении перенести домашние поединки в Саранск - в период с июля по сентябрь - объявил футбольный клуб «Тамбов». В настоящий же момент сотрудники службы эксплуатации активно готовятся к самому важному спортивному событию 2019 года для нашей республики - матчу отборочного цикла Чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино, который состоится 8 июня. Стартовал набор стюардов.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ