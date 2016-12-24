«МОРДОВИЯ АРЕНА» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

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14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства