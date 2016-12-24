Огненный полет

За несколько часов до авиакатастрофы в Шереметьево злосчастный лайнер вылетел из Саранска

Трагедия в московском аэропорту Шереметьево потрясла всю страну. Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва - Мурманск, едва успев взлететь, был вынужден совершить аварийную посадку. Во время неудачного приземления он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу. У лайнера подломились стойки шасси, возникший пожар быстро охватил весь самолет. Из 78 находившихся на борту человек погибли 40 пассажиров (в том числе двое детей) и один член экипажа. Выяснилось, что утром того же дня этот же лайнер находился в Саранске. В 5.35 из столицы Мордовии он вылетел в Москву и в 7.05 был уже в Шереметьево. Затем совершил еще два рейса - в Саратов и обратно. И уже вечером вылетал из Шереметьево в Мурманск...

Лайнер, как мячик, трижды ударило о взлетно-посадочную полосу

Sukhoi Superjet 100 поднялся в небо в 18:03. Самолёт вышел на курс и стал набирать высоту. На его борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Через 10 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте более трёх тысяч метров, экипаж доложил на землю об аварийной ситуации на борту - стала отказывать электроника. Борт запросил экстренную посадку. После этого связь с экипажем прервалась. Пилоты утверждают, что в самолет ударила молния, якобы из-за этого лайнер утратил связь с диспетчером, а затем отказала автоматика.

- Во время взлета из Шереметьево в правый двигатель самолета дважды ударила молния, - рассказал летевший на борту мэр города Североморска Владимир Евменьков. - На взлете самолет вошел в грозовой фронт. Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. После этого самолет прекратил набор высоты, летал кругами над аэропортом и в итоге начал снижаться.

Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Шереметьево. До Мурманска полет не близкий, баки были заправлены горючим под завязку. Приземляться с полными баками авиационного керосина опасно, перед заходом на посадку пилоты, как правило, вырабатывают топливо. Однако в данном случае экипаж делать этого не стал, борт садился с полным запасом горючего, его оставалось примерно 10 тонн. Специалисты полагают, что раз топливо не сжигали в воздухе, то на это были веские причины: полный отказ систем самолета, плохая управляемость либо полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта.

В 18.30 диспетчеры увидели, что Superjet заходит на посадку. Из-за сложных метеоусловий приземлиться с первого раза не удалось, поэтому самолет зашел на посадку во второй раз. По словам пилотов, было слышно, как по корпусу стучит сильнейший град. Посадка оказалась жесткой - лайнер, как мячик, трижды ударило о взлетно-посадочную полосу. От этого у судна подломились задние стойки шасси, хвостовая часть волочилась по земле. Оказались повреждены топливные баки, которые вспыхнули как спичка. В конце посадочной полосы самолет развернуло поперёк. Он остановился, и началась эвакуация. В компании «Аэрофлот» сообщили, что пассажиры покинули борт за 55 секунд - это быстрее норматива почти в полтора раза. Но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы вывести каждого. Черным густым дымом полыхали вся хвостовая часть фюзеляжа и крыло. Какое-то время пламя еще больше раздували работающие двигатели, затем их удалось заглушить.

«В самолете было уже темно, кругом дым, нечем дышать, высокая температура»

Экипаж эвакуировал пассажиров по надувному трапу через передние двери на левой и правой сторонах. Люди скатывались к земле и бежали подальше от горящего самолёта. Лишь через 2 минуты к лайнеру подъехали пожарные расчёты и начали тушить огонь. Члены экипажа сначала помогли спастись пассажирам и только потом покинули самолёт. Однако сделать это удалось не всем.

Бортпроводники спасли много жизней, вспоминают очевидцы. Татьяна Касаткина и Ксения Фогель помогали покинуть борт и сами успели выпрыгнуть, а вот их коллега 22-летний Максим Моисеев погиб, надышавшись продуктами горения. Парень до последнего пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров.

Максим Моисеев окончил кадетское училище, отслужил в армии, поступил заочно в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. Бортпроводником отработал чуть больше года. Друзья Максима отзываются о нем как о человеке, который никогда не бросит в беде.

Что в этот момент происходило в салоне горящего самолета, страшно даже представить. «Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, в тот момент произошел хлопок и вспышка, как электричество, - говорит бортпроводник Татьяна Касаткина. - Все произошло очень быстро. Был очень сильный дым, начался пожар. При этом внутри самолета пламени не было. Все кричали: «Мы горим!». Это уже потом пассажиры рассказали, что от жара плавились иллюминаторы. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости. Потом самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и выталкивала пассажиров, чтобы они не задерживались при эвакуации».

«Во время короткого полета я видел вспышку белого цвета, видимо, это была молния, - заявил пассажир рейса «Аэрофлота» Москва - Мурманск Дмитрий Хлебушкин. - Однако пожар начался после второго удара самолета о землю, когда он садился. Только благодаря стюардессам я остался жив. В самолете было уже темно, кругом дым, нечем дышать, высокая температура. Бортпроводники вытаскивали людей и помогали спуститься».

На кадрах, сделанных установленными в аэропорту видеокамерами, видно, что пассажиры покидают самолет с ручной кладью, что противоречит всем инструкциям. Это, вполне вероятно, могло привести к ненужной сутолоке во время эвакуации, когда потеря даже нескольких секунд может стоить человеческой жизни.

«Я как будто побывала в аду»

«При посадке резко вспыхнуло пламя, повалил черный дым, - рассказывает очевидец Андрей Муринович. - Рядом стояли самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Мне было вообще непонятно, почему их никто не убирает. Было ощущение, что это происходит рядом с самолетами, где проходила посадка пассажиров. После того как загорелись маячки, все службы туда полетели. Пожарные прибыли через минуты полторы-две. Начался процесс тушения».

«Сначала мы долго сидели и не вылетали, - вспоминает пассажирка рейса Москва - Мурманск. - Потом наш самолет взлетел резко, без объявлений. Мы летели слишком быстро, самолет почти касался крылом земли. Было очень много зон турбулентности, самолет трясло. Этот полет был самым страшным в моей жизни. Все это время нам ничего не говорили. Затем начался пожар. Я как будто побывала в аду, проплакала почти весь полет и молилась».

«Было очень страшно, началась паника, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то молился, - говорит другой очевидец. - Бортпроводницы всех успокаивали. Все так быстро произошло, самолет быстро загорелся».

На борту самолета летел капитан мурманской команды по игре «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко. Именно он стал автором разошедшегося по сети ролика, на котором видно, как пассажиры бегут из горящего лайнера с сумками в руках: «Я летел эконом-классом и при эвакуации не брал с собой сумки, однако я не осуждаю за это других пострадавших. Скорее всего, они действовали неосознанно и теперь переживают о случившемся не меньше остальных. Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Благодарен экипажу и всем, кто помогал людям выбраться из самолета, они сработали оперативно и четко».

«Мы были в ресторане, прямо перед нашими глазами по посадочной полосе мчался самолет, он был охвачен огнем, причем пламя его охватывало ежесекундно, пожирало, - сообщила Алена Осокина. - Потом лайнер почти до конца посадочной полосы домчался, его развернуло, он остановился, и повалил черный дым. Горел очень сильно. Дальше мы увидели, что отходят от самолета люди. По всей вероятности, по аварийному трапу они спускались из этого самолета и уже бежали в сторону терминалов. Моментально приехали пожарные машины, начали тушить с нескольких точек. Достаточно долго не могли затушить, потому что самолет горел очень сильно».

Из самолета извлекли тела 41 погибшего

Только через две минуты после посадки к полыхающему самолету подъехала первая пожарная машина и принялась тушить лайнер. В течение еще нескольких минут подъехали дополнительно шесть пожарных машин. Полностью справиться с огнем удалось за 18 минут. За это время самолет выгорел полностью. В аэропорт также прибыла вереница машин «скорой помощи». Два десятка человек обратились к медикам за помощью с ожогами, отравлениями, переломами и даже приступом стенокардии. Тех, кто получил самые тяжелые травмы, отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ имени Вишневского. Чтобы сэкономить драгоценное время, задействовали вертолеты.

Изначально сообщалось, что погибло 13 человек, ещё пятеро пассажиров пострадали. Когда пожарные закончили тушить лайнер, вскрылись истинные масштабы трагедии. Больше половины из находившихся на борту не смогли выбраться из огненной западни. Оперативные службы извлекли тела 41 погибшего из сгоревшего лайнера. Тела доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз. Среди погибших есть гражданин США Джереми Брукс.

К утру 7 мая в больницах находились девять пострадавших. Среди госпитализированных - три члена экипажа сгоревшего самолета, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще трое из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных трех пассажиров состояние средней тяжести. Еще 14 пассажиров лечатся амбулаторно.

В аэропорту работал оперативный штаб, где выясняли все новые подробности катастрофы. Специалисты оказывали психологическую помощь родственникам, которые после аварии не могли дозвониться до своих близких и до последнего не теряли надежду. Родных и друзей собрали в аэропортах Москвы и Мурманска, чтобы на месте помочь справиться со страшными новостями.

Правление компании «Аэрофлот» решило выплатить компенсации всем пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево. В авиакомпании заявили, что выплатят по 1 миллиону рублей пассажирам рейса, которым не потребовалась госпитализация. По 2 миллиона рублей будет выплачено госпитализированным. Родственникам погибших авиакомпания намерена выплатить по 5 миллионов рублей. Сбербанк же пообещал списать долги по кредитам всех пострадавших в Шереметьево.

Исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил, что семьи погибших пассажиров получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие, которые попали в больницу, - по 500 тысяч рублей. Кроме того, родственникам погибших выплатят страховое возмещение. Родственники погибших имеют право на получение компенсаций в размере 2 миллионов рублей, а также 25 тысяч рублей на погребение. Те, кому был причинен вред здоровью, могут получить возмещение до 2 миллионов рублей.

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Пилот Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказал о ЧП Telegram-каналу «Baza» следующее: «После взлета в лайнер ударила молния, из-за чего была утеряна радиосвязь, и самолет перешел в режим прямого управления. Связь удалось восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременно прерывистой, то есть после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом связь пропадала, и нужно было снова подключать передатчик. Диспетчеры нам задавали курсы для вывода на полосу».

Денис Евдокимов утверждает, что при посадке скорость самолета была небольшая и лайнер «подходил к земле плавно». Почему произошел удар о землю, сказать затрудняется. Также он подтвердил, что пожар на борту начался не в полете, а после посадки. «Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной согласно процедуре. Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок - переход самолета в аварийный режим управления… Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом».

Известно, что командир воздушного судна - опытный пилот, налетал около семи тысяч часов, из них 1400 на самолете Sukhoi Superjet.

После трагедии в Шереметьево работают следователи. Они опрашивают сотрудников аэропорта, компании-перевозчика, пострадавших и очевидцев. Фрагменты самолета уже помещены в ангар для дальнейшего исследования. Следствие намерено восстановить полную и объективную картину того, что происходило на борту и в диспетчерской службе.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», - заявили в СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Поручено установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, а также всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Следователи и специалисты МАК приступили к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев SSJ-100. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, изъяты аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

У следователей уже есть серьёзные вопросы к пожарным и специальным службам аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, к приёму аварийного самолёта пожарные расчеты были не готовы. Они прибыли тушить пожар, когда фактически вся хвостовая часть лайнера уже сгорела. Следователям также предстоит проверить и рассказы очевидцев о том, что некоторые пассажиры во время экстренной эвакуации пытались достать свои вещи с багажных полок. На кадрах видеозаписей видны не просто сумки - чемоданы в руках.

В Следственном комитете сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием кроме СК будет заниматься специально созданная госкомиссия. Кроме того, Ространснадзор проведет внеплановые проверки «Аэрофлота», Шереметьево и Госкорпорации по организации воздушного движения.

В сгоревшем самолете погиб уроженец Ковылкина

Как стало известно «ВС», в резонансной авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet погиб 43-летний уроженец Ковылкина Виталий Вельмякин. Мужчина давно уехал из Мордовии в Мурманск, на севере у нашего земляка был собственный бизнес. Он возглавлял компанию «Экарус», которая специализировалась на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом. По словам земляков, бизнес у Вельмякина шел хорошо. Делами компании он занимался вместе с родным братом Александром. Некоторое время назад Виталий купил квартиру в Москве и перевез туда жену и троих детей (19, 16 и 8 лет). Сам он какое-то время жил на два города. Но, по словам знакомых, уже заканчивал дела в Мурманске и предполагал окончательно перебраться в Москву. В тот роковой день Виталий сел в «Суперджет», направлявшийся в Мурманск. Это была его служебная командировка. Выбраться из огненной ловушки мужчина не смог.



«Старшим детям сказали, что отца больше нет, младший ребенок пока не знает, - говорит брат погибшего. - Ночью прилетел в Москву, остановился в своей квартире. Обещали перезвонить, чтобы сказать, куда обращаться за выдачей тела, - и тишина. Наши родители тоже в Москве, где хоронить будем, пока не решили».



В Ковылкине живут родители Виталия - мать Мария Васильевна и отец Николай Александрович. На деньги от бизнеса братья купили родителям большой дом в райцентре. За день за трагедии Виталий гостил на малой родине, навещал родителей и других родственников, затем уехал в Москву. А уже 5 мая взял билет на самолет в Мурманск. Улетать из Москвы Виталий не хотел, но нужно было решить вопросы по бизнесу, ведь он занимал руководящую должность в крупном холдинге в Мурманской области. Вернуться в столицу Вельмякин планировал к 13 мая. В этот день его сыну исполнится 17 лет…



Коллеги бизнесмена отзываются о Виталии как о профессионале и хорошем семьянине. Он искреннее интересовался, как дела у сотрудников, был улыбчив и всегда на позитиве. Гибель Виталия Вельмякина стала настоящим ударом для родных и близких.