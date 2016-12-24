Игорь Комаров поздравил ветеранов и жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы

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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы, с 9 мая!

74 года назад закончилась самая кровопролитная, жестокая война ХХ века. В нелегком бою наш народ отстоял своё право на жизнь, на независимость и суверенитет.

Великие герои ковали нашу общую Победу: те, кто сражался на фронтах, и те, кто работал в тылу, те, кто воевал в партизанских отрядах... на борьбу с врагом встали как один все народы нашей страны.

9 мая мы вспоминаем каждого, кто погиб, и всех, кто вернулся и возрождал нашу великую Родину. Низко кланяемся нашим ветеранам - мы в неоплатном долгу перед вами. Вы пример для нас, мы гордимся вами и стараемся воспитывать своих детей похожими на вас. От всего сердца благодарим вас за все, что вы сделали для страны и для мира, пройдя всю Европу, очищая землю от фашизма.

Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Будем достойны наших дедов и отцов, тех, кто ценой своей жизни сохранил нашу Родину!

Праздник Победы навсегда стал днём единения нашего народа, священным Днём памяти! Сделаем всё, чтобы чёрные дни войны навсегда ушли в прошлое. Пусть небо над нами будет мирным, и наша Россия развивается и процветает!

С Днём Победы!

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