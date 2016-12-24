Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно близок и дорог. Мы вспоминаем наших родственников, прошедших войну, и тех, кто так и не вернулся с поля боя. Мы рассказываем детям и внукам о героическом и трагичном прошлом нашей страны, поздравляем ветеранов. 9 мая в столице Мордовии пройдут различные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день в храмах республики пройдет поминовение воинов, при защите Отечества жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 10 утра на площади Победы у Вечного огня состоится торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам…». В 10.45 начнется торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города. После парада - в 11.00 - шествие ветеранов Великой Отечественной войны и горожан на Мемориальное кладбище, где будут возложены цветы на братские могилы военнослужащих, скончавшихся от полученных на фронте ран в госпиталях Саранска, и совершена церковная панихида.

В День Победы в столице Мордовии запланировано множество мероприятий. На площади Победы с 10.00 до 14.00 будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, а в 12.30 здесь же состоится легкоатлетический пробег.

На Фонтанном спуске в 10 утра откроется «Победный вернисаж» - выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск. Свои работы здесь также представят мастера и умельцы нашей республики и регионов России.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. также ждет гостей. Здесь с 11.00 до 20.00 будет много интересного - выставки, посвященные Великой Отечественной войне, музыкальные выступления. Зрители увидят концерт учащихся учреждений дополнительного образования детей, музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. На площадке музея выступят также городской ансамбль скрипачей, авторы и исполнители самодеятельной песни клуба Владимира Высоцкого.

В городском парке культуры и отдыха имени Пушкина праздничные мероприятия начнутся в 13.00 и продлятся до 19.00. «Музыка Победы» - концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и центров детского творчества городского округа Саранск, начало в 13.00.

Историко-патриотическая акция «Бессмертный полк» стартует в 15.00 от привокзальной площади. Шествие пройдет по проспекту Ленина и закончится у Вечного огня. Каждый желающий может прийти с портретом воевавшего родственника или близкого человека и принять участие в этой акции.

На Советской площади мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в 14.00. В это время откроется выставка военного оружия от ДОСААФ России. Однако работать она будет только час, так что, если вам это интересно, лучше не опаздывать! В это же время - с 14.00 до 15.00 - пройдут спортивные состязания с элементами ГТО «Испытай себя!». На главной сцене концертную программу в 15.30 откроют выступления творческих коллективов городского округа Саранск. В 16.15 праздник продолжится фестивалем патриотической песни, в котором примут участие хоры ветеранов и тружеников тыла. Праздничный концерт Народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск начнется в 17.00. Сразу после - в 18.00 - состоится «Бал Победы». Вы сможете станцевать вальс под песни военных лет, а компанию вам составят юноши в гимнастерках и девушки, одетые в стиле 40-х годов минувшего века. В 18.40 жители и гости Саранска увидят Театрализованную музыкальную композицию «Великой Победе посвящается…» от артистов Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. Гала-концерт мастеров искусств Республики Мордовия начнется в 19.40. Вечер продолжит танцевальный шоу-проект «Мелодии победы» от DJ&MC Nemov и DJ Relax (г. Нижний Новгород). Патриотическая акция «Свеча Памяти» начнется у Вечного огня в 20.30. Эта акция уже стала международной. Ее участники 9 мая зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Какой День Победы без салюта? Светопиротехническое представление начнется в 22.00!

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, состоятся и в микрорайонах города. Так, в парке культуры и отдыха Пролетарского района праздничный вечер «Победный май» пройдет с 15.00 до 19.00.

Тематические праздники пройдут и на площадях по ул. Коваленко, Гожувская, на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова, а также в п. ТЭЦ-2. Начало мероприятий в 17.00.

Заметим, что служба такси «750-750» предлагает 9 мая безвозмездную помощь в перевозке по территории Мордовии ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тем самым служба желает выразить свою благодарность и уважение тем, кто защищал Родину, тем, у кого каждый день жизни во время войны был настоящим подвигом.

В Саранске 9 мая будет временно ограничено движение транспортных средств

В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий, шествия ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и горожан на Мемориальное кладбище, возложения венков к братским могилам воинов, умерших от ран в госпиталях города Саранска, будет временно исключена стоянка

с 20:00 8 мая до 7:30 9 мая

по ул. Коммунистической от ул. Рабочей до ул. Дальней,

по пр. Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Л. Толстого от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Большевистской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской,

по ул. Ботевградской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Саранской,

по ул. Ст. Разина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Титова от ул. Полежаева до ул. Мичурина,

по ул. Гагарина от ул. Лесной до ул. Мичурина,

по ул. Дальней от ул. Радищева до ул. Чайковского,

по ул. Чайковского от ул. Дальней до ул. Докучаева,

на внутриквартальном проезде от ул. Чайковского до ул. Полежаева,

по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской,

на парковках по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39), ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35).

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск;

с 8:00 до 16:00 9 мая

по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) от ул. Ульянова до ул. Попова,

по ул. Гожувской от здания администрации Октябрьского района городского округа Саранск (ул. Гожувская, д. 40) до здания МОУ «Лицей № 7» (пр. 70 лет Октября, д. 102),

на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова.

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств

по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Рабочей,

по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по ул. Л. Толстого от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,

по ул. Большевистской (четная и нечетная стороны) от ул. Кавказской до ул. Коммунистической,

по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,

на парковках: прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РЦСП «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской, по ул. Советской в районе здания Государственного собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26), по ул. Советской в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а), по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

9 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств с 7:30 до 14:00

по ул. Коммунистической от ул. Рабочей до ул. Дальней,

по пр. Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Л. Толстого от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Большевистской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской,

по ул. Ботевградской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Саранской,

по ул. Ст. Разина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Титова от ул. Полежаева до ул. Мичурина,

по ул. Гагарина от ул. Лесной до ул. Мичурина,

по ул. Дальней от ул. Радищева до ул. Чайковского,

по ул. Чайковского от ул. Дальней до ул. Докучаева,

на внутриквартальном проезде от ул. Чайковского до ул. Полежаева,

по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской,

на парковках по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39), ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35);

с 16:00 до 22:00

по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) от ул. Ульянова до ул. Попова,

по ул. Гожувской от здания администрации Октябрьского района городского округа Саранск (ул. Гожувская, д. 40) до здания МОУ «Лицей № 7» (пр. 70 лет Октября, д. 102),

на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова;

с 20:00 до 22:30

по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Московской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.

С 15:00 до 23:00 9 мая будет организовано одностороннее движение

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

В связи с проведением 9 мая Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» шествия с 20:00 8 мая до 13:00 9 мая будет временно исключена стоянка транспортных средств

на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

по проспекту Ленина от дома № 50 по проспекту Ленина до ул. Советской,

по ул. Васенко от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

по ул. Полежаева от ул. Большевистской до ул. Серова,

по ул. Б. Хмельницкого от ул. Л. Толстого до ул. Серова,

по ул. Коммунистической от ул. Большевистской до ул. Рабочей.

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 13:00 9 мая до завершения публичных мероприятий будет временно ограничено движение и исключена стоянка всех видов транспортных средств

на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

по проспекту Ленина от дома № 50 по проспекту Ленина до ул. Советской,

по ул. Васенко от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

по ул. Полежаева от ул. Большевистской до ул. Серова,

по ул. Б. Хмельницкого от ул. Л. Толстого до ул. Серова,

по ул. Коммунистической от ул. Большевистской до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого,

по ул. Серова от ул. Полежаева до ул. Б. Хмельницкого.



В Саранске 9 мая изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта

В период проведения шествия ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла и горожан 9 мая 2019 года с 9.00 до 14.00 будут изменены либо приостановят свою работу некоторые маршруты общественного транспорта.

Автобусные маршруты:

№ 1 - будет осуществлять движение по ул. Полежаева;

№ 6 - будет следовать по ул. Полежаева до ж/д вокзала и обратно;

№№ 21, 32, 40 - вместо ул. Коммунистической проследуют по улицам А. Невского, Московской и Рабочей;

№ 150 - вместо улиц Ботевградской, Старопосадской и Коммунистической проследует по улицам А. Невского, Московской и Рабочей.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 5, 7, 8 временно приостановят работу.

В период проведения патриотической акции «Бессмертный полк России» 9 мая с 13.00 и до завершения шествия будут изменены либо приостановят свою работу следующие маршруты общественного транспорта.

Автобусные маршруты:

№ 1 - Светотехстрой - ул. Коммунистическая - ул. Ботевградская - ул. Полежаева - далее по маршруту на Светотехстрой;

№№ 1, 5, 17 - Химмаш - ул. Коммунистическая - до пр. Ленина и обратно;

№ 6 - ул. Полежаева - ул. Большевистская - ул. Коммунистическая - ул. Гагарина - ул. Полежаева - далее по маршруту;

№№ 7, 13, 15, 31 - СК «Мордовия» - ул. Строительная - ул. Титова - ул. Васенко - ул. Ботевградская - ул. Старопосадская - ул. А. Невского - ул. Севастопольская - ул. Красная далее по действующим маршрутам;

№ 8 - р.п. Ялга - ул. Коммунистическая - до пр. Ленина и обратно;

№ 9 - ОАО «Лисма» - Северо-Запад - ТЭЦ-2 - будет следовать до Элеватора и обратно;

№№ 10, 66 - Северо-Запад - Центр - будут следовать до Центрального рынка и обратно;

№№ 16, 37, 44 - будут следовать по ул. Волгоградской - ул. Рабочей - ул. Московской - ул. Республиканской - ул. Ботевградской с выходом на ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам;

№№ 32, 40 - будут следовать по ул. Волгоградской - ул. Рабочей - ул. Московской - ул. Республиканской - ул. Ботевградской с выходом на ул. Коммунистическую и далее по действующим маршрутам;

№№ 18, 28, 45 - будут следовать по ул. Московской - ул. Республиканской - ул. Ботевградской с выходом на ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам;

№№ 19, 22, 35 - будут отправляться от Центрального рынка и следовать по ул. Полежаева - ул. Ботевградской - ул. Старопосадской - ул. Осипенко и далее по действующим маршрутам;

№№ 36, 38 - будут отправляться от Центрального рынка и следовать по ул. Полежаева - ул. Ботевградской - ул. Старопосадской - ул. А. Невского - ул. Красной и далее по действующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 5, 7, 8, 11 временно приостановят свою работу.

После праздничного салюта организованная доставка жителей в микрорайоны города будет осуществляться по следующим направлениям:

Направление Химмаш: транспорт отправляется с ул. Володарского (район школы № 39);

Направление Юго-Запад и Светотехстрой: транспорт отправляется с ул. Советская (район Кафедрального собора Ф. Ушакова), а также с ул. Коммунистической (ост. Театр оперы и балета);

Направление Юго-Запад, р.п. Ялга, р.п. Николаевка: транспорт отправляется с ул. Московской (ост. Парк).