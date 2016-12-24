Массовое отравление на поминках

Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский Чамзинского района после поминального обеда. С отравлением в больницу угодили три десятка человек.

В кафе «Три аккорда» поминали погибшего в ДТП 30-летнего Алексея Букина. Авария произошла в конце апреля в Чамзинском районе. В 8.20 на 32 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» 32-летний водитель автомашины ВАЗ-2114 при выезде с второстепенной автодороги на главную не предоставил преимущество в движении и врезался в «Опель Зафира». В результате ДТП водитель четырнадцатой, а также 64-летняя пассажирка отечественной легковушки с различными травмами были госпитализированы в больницу. Еще один пассажир этой машины -Алексей Букин - скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. После похорон парня его родные, близкие и друзья собрались в кафе «Три аккорда», чтобы помянуть усопшего. Всего сюда пришли около 80 человек. Через несколько дней после поминального обеда в кафе посетителям заведения понадобилась медицинская помощь, в больнице им был поставлен диагноз «сальмонеллез».

Вот такое обращение появилось в одном из саранских пабликов: «30 апреля поминали родственника в столовой агентства по оказанию ритуальных услуг в поселке Комсомольский. На следующий день у большинства из тех, кто там присутствовал, появились симптомы отравления: диарея, тошнота, рвота, температура до 40 градусов. Домашнее лечение не помогало. В итоге 26 человек (в том числе и дети) оказались в больнице. Остальные дома, но в плохом состоянии. Все инстанции оповестили, анализы сдали. В Саранске в больнице поставили диагноз: «сальмонеллез». Район пока молчит. Ждем официальной версии. Хотим справедливого завершения разбирательств».

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Мордовия, сразу после появления информации сотрудники ведомства отправились в кафе и провели там проверку. Руководит заведением Валентина Максимлюк. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства провели отбор проб воды, смывов, пищевых продуктов и сырья. Однако сальмонелл в продуктах обнаружено не было.

Правда, были выявлены другие нарушения - сотрудники кафе не предоставили санитарные книжки, оборудование, установленное в точке общепита, не было промаркировано, а чистая и грязная посуда выносилась в одну дверь. Сейчас санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости острой кишечной инфекцией среди населения в связи с употреблением пищи в комсомольском кафе «Три аккорда» продолжается.

Помимо Роспотребнадзора, массовым отравлением в Комсомольском занимаются сотрудники Следственного комитета России по РМ. В ведомстве заявили, что сейчас устанавливаются точное количество пострадавших и вероятный источник заражения. Назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление причин возникновения инфекции и определение степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас кафе «Три аккорда» временно не работает, однако руководитель заведения Валентина Максимлюк уверена, что отравление произошло не по вине кафе. Женщина предположила, что причиной отравления могли стать салаты, которые посетители взяли с собой домой и съели через несколько дней (на поминках подавали оливье и салат с крабовыми палочками). Срок хранения салатов ограничен, при несоблюдении условий хранения в них могут развиваться бактерии. Возможно, это и стало причиной отравления. Установить точные причины случившегося помогут результаты экспертиз.

Сальмонеллёз - острая кишечная инфекция, вызываемая сальмонеллами. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Болезнь развивается через 6-72 часа после попадания сальмонелл в организм. Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и никак не проявляться. Сальмонеллы поселяются в тонком кишечнике и колонизируют стенку кишки, выделяя токсин. Действие токсина заключается в потере воды через кишечник, нарушении тонуса сосудов, повреждении нервной системы. При заболевании наблюдаются следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, диарея. При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. При адекватном лечении сальмонеллёз проходит примерно на десятый день.