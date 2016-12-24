Копейка рубль бережет

Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 46-летней Галине Барановой - председателю товарищества собственников жилья двух многоквартирных домов по ул. М. Расковой. Женщина обвинялась в мошенничестве на 80 тысяч рублей. Эти деньги она незаконно присвоила у жильцов.

Галина Баранова работала в жилищно-эксплуатационной компании. В ноябре 2008 года решением общего собрания собственников жилых помещений двух домов, расположенных по ул. М. Расковой, ее избрали председателем правления ТСЖ. За выполнение обязанностей председателя товарищества Барановой было определено вознаграждение. Летом 2016 года Барановой показалось, что размер ее управленческого гонорара слишком мал, и она решила увеличить его сама.

По закону размер вознаграждения председателя утверждается на общем собрании собственников. Судя по всему, Галина Баранова была не уверена в том, что жильцы согласятся повысить ее «жалование», и сама изготовила два липовых протокола внеочередных общих собраний собственников двух многоквартирных домов. В документы она внесла ложные сведения о принятых на собраниях решениях об увеличении председателю правления ТСЖ размера вознаграждения с 1 декабря 2016 по 30 ноября 2017 года с 1 рубля 22 копеек до 1 рубля 25 копеек за 1 кв. м в месяц. Подписи в протоколах за секретарей собраний Баранова поставила сама.

На основании липовых протоколов управляющая компания ГУК «Юго-Западная» направила в «Саранский расчетный центр» письма с приложениями об изменении с января 2017 года платы за жилищные услуги собственников помещений двух многоквартирных домов по ул. М. Расковой и увеличении размера вознаграждения председателя правления ТСЖ. Казалось бы, сумма за 1 квадратный метр увеличилась всего на 3 копейки. Однако за год получилась весьма приличная прибавка - с одного дома Баранова незаконно получила 40 тысяч, а с другого - 42 тысячи рублей.

Вскоре махинацией заинтересовались сотрудники полиции. В отношении Галины Барановой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Через некоторое время дело было передано в суд. Председатель правления ТСЖ вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд признал Галину Баранову виновной в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденная лишена права заниматься деятельностью, связанной с совместным управлением и обеспечением эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования, распоряжения общим имуществом жильцов многоквартирных домов, на срок 8 месяцев.

В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, с осужденной в пользу ТСЖ суд взыскал 82 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.



