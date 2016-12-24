Практически в каждой семье есть родственники, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Многих уже нет в живых, воспоминания о них, фотографии и документы теперь хранятся в памяти потомков и личных семейных архивах. Однако воспоминания со временем тают, документы теряются, а фотографическая бумага выцветает. В преддверии праздника Великой Победы в пресс-центре республики прошёл брифинг, участники которого в очередной раз рассказали, как важно сохранить память о героях войны. В этом поможет объявленная военно-патриотическая акция «Дорога памяти».

Более двухсот сорока шести тысяч человек было мобилизовано на фронты Великой Отечественной войны из нашей республики. Сто тридцать четыре тысячи из них так и не вернулись с полей сражений. Важно знать о каждом из них как можно больше: не только фамилию, но и боевой путь, награды, фотографии и воспоминания.

«В Военном комиссариате РМ не прекращается работа по сбору сведений и увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, - рассказывает военный комиссар РМ Игорь Тихомиров. - Собранная информация будет передана в специальную мультимедийную галерею историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» около главного храма Вооружённых сил РФ.

К большому сожалению, мы не можем отметить активность среди потомков участников той войны в помощи нам по сбору сведений. В комиссариат и Музей военного и трудового подвига обратилось всего несколько десятков человек. О тринадцати тысячах воинов у нас имеется неполная информация. И о ста тридцати тысячах участников войны, павших на фронтах, можно найти информацию в «Книге памяти». Но более чем о ста тысячах участников той войны, которые ушли на фронт из Мордовии, достоверной информации нет», - констатирует Игорь Тихомиров.

В рамках акции «Бессмертный полк», в которой только в прошлом году приняло участие по всей республике более пятидесяти тысяч человек, предлагается не только пройти в колонне родственников героев, но и продолжить её акцией «Дорога памяти», чтобы создать электронную базу данных по участникам войны.

Сведения, которые могут быть переданы: имя и фамилия, фотография, воинское звание, дата призыва и каким военкоматом призывался, дата смерти, список наград. Однако даже при неполных данных дорога любая информация о воинах.

«Проще всего передать информацию в электронном виде, - объясняет заместитель военного комиссара РМ Геннадий Лизунов. - В одном файле можно поместить оцифрованную фотографию, а в другом всю имеющуюся информацию в любой форме.

Второй способ - обратиться в любой военный комиссариат, районные отделения пенсионных организаций или в районные отделения движения «Поиск» и в Мемориальный Музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Из всех этих организаций сведения будут собраны в одном месте. Не потеряется ничего», - заверил Геннадий Лизунов.

Также работает веб-ресурс, на который можно загрузить информацию и фотографию участника Великой Отечественной войны. Он начал действовать с апреля. Ссылка на данный ресурс расположена на официальном сайте Министерства обороны РФ, в разделе «Дорога памяти». Процесс загрузки данных прост, и с ним справится даже неопытный пользователь.

«Баннер «Дорога памяти» можно найти на очень многих ресурсах, - рассказывает руководитель республиканского патриотического движения «Поиск» Николай Кручинкин. - Многие пользуются сайтом «Память народа». Ссылку можно найти и там. Важно использовать любую возможность увековечить память именно в электронном виде и на как можно большем количестве ресурсов. Это не будет лишним.

Необходимо понимать, что век фотографии недолог, и даже если у вас есть негативы, со временем они испортятся, и уникальные фото будут потеряны безвозвратно. То, что будет отсканировано и размещено на разных ресурсах, не пропадёт никогда. Может сломаться жёсткий диск компьютера, флешка с информацией может быть утеряна. Только размещение на соответствующих порталах в интернете обезопасит от этого. Поэтому и заработал центральный и самый надежный архивный проект «Дорога памяти».

Николай Кручинкин напомнил и про акцию «Бессмертный полк». 9 мая с 13 часов до 15 часов на площади Стратонавтов возле саранского железнодорожного вокзала будет формироваться колонна, а ровно в 15 часов начнётся шествие. В этом году по всему маршруту шествие будет сопровождать музыка тех лет. Фронтовые песни исполнят и баянисты. Присоединиться к колонне можно в любой точке маршрута. Все необходимые меры безопасности будут приняты.

«После того как шествие будет завершено, на его финише, на площади Победы, будут организованы информационные мобильные точки «Судьба солдата», где также можно будет оперативно уточнить данные о воинах и внести сведения в проект «Дорога памяти», - продолжил Николай Кручинкин.

Завершая брифинг, руководитель движения «Поиск» рассказал о трёх совсем недавно «поднятых» бойцами движения павших на войне призывниках из Мордовии. С помощью специального проекта «Дорога домой», который помогает доставлять останки солдат в районы их призыва, родственники получили возможность захоронить их на родине, в нашей республике.