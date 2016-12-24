Как проверить земельный участок на наличие ограничений?

«Смотри, он наркоман, не связывайся с ним!»
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Земельные участки, расположенные в зоне с особыми условиями использования территории, имеют ряд ограничений по использованию. Многие жители могут не догадываться, что в случае выявления нарушений правообладатели таких земель будут привлечены к административной ответственности.
Так, к примеру, в пределах охранных зон инженерных коммуникаций запрещено проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускаются все виды строительства и посадка высокоствольных деревьев. Также запрещается проведение работ, которые могут повлечь уничтожение наружных знаков в зонах геодезического пункта.
Кадастровая палата рекомендует уточнять информацию о наличии ограничений по использованию территории. В этом гражданам помогут электронные сервисы Росреестра (www.rosreestr.ru), "Публичная кадастровая карта" или "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".
Необходимо отметить, что информация, получаемая посредством электронных сервисов, не имеет юридической силы и несет справочный характер. Для официального использования сведений можно запросить выписку "Об объекте недвижимости" из Единого государственного реестра недвижимости. Запрос можно подать в офисах приема МФЦ или через официальный сайт Росреестра.
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