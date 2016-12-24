Сведения ограниченного доступа из Единого государственного реестра недвижимости

Социум

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц. Но существуют исключения. 

К сведениям ограниченного доступа относится, к примеру: 

- информация о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

- о содержании правоустанавливающих документов; 

- обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости; 

- сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН; 

- сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- сведения, содержащие персональные данные (в соответствии с Законом о персональных данных). 

Ответ на запрос по указанным данным может получить только сам правообладатель или его законный представитель, залогодержатель недвижимого имущества, органы государственной власти и местного самоуправления, суд, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, арбитражные управляющие, нотариусы и др.

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