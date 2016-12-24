Сведения ограниченного доступа из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц. Но существуют исключения.

К сведениям ограниченного доступа относится, к примеру:

- информация о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

- о содержании правоустанавливающих документов;

- обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости;

- сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН;

- сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;

- сведения, содержащие персональные данные (в соответствии с Законом о персональных данных).

Ответ на запрос по указанным данным может получить только сам правообладатель или его законный представитель, залогодержатель недвижимого имущества, органы государственной власти и местного самоуправления, суд, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, арбитражные управляющие, нотариусы и др.