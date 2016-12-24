В Мордовии спасатели ищут тело 4-летнего мальчика, упавшего в реку

Репортер

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту падения ребенка в реку Алатырь в селе Ичалки. Инцидент произошел 5 мая.

Как поясняют в СКР, о происшествии жителям населенного пункта сообщила  девочка, в присутствии которой это произошло. По предварительной информации, ребята играли вдвоем на берегу реки. В какой-то момент мальчик оступился и упал в воду.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Водолазы ГУ МЧС по РМ обследуют реку в поисках пропавшего ребенка.

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