Открыта аккредитация журналистов на Медиафорум ОНФ в Сочи

С 14 по 16 мая в Сочи пройдет медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». В работе Медиафорума Общероссийского народного фронта примут участие более 350 человек: лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и «Аэропортам – имена великих соотечественников», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

В ходе Медиафорума ОНФ пройдет церемония награждения лауреатов конкурсов журналистских работ. Также будут работать профильные площадки, где журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. Финальным событием форума станет пленарное заседание.

Кроме того, на площадке Медиафорума ОНФ будет работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов ОНФ и выставка, на которой будут представлены стенды с информацией о деятельности проектов Движения:«За права заемщиков», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Село. Территория развития», «Служба занятости 2.0», Центр мониторинга благоустройства городской среды, «Равные возможности – детям», «Регион заботы», а также площадки «Молодежка ОНФ».

Информация по аккредитации для представителей СМИ:

Для аккредитации СМИ необходимо направить данные с личными фото в формате pd3 программы «Персонификатор» (ссылка для скачивания и инструкция) на адрес электронной почты mf2019@onf.ru в пресс-службу ОНФ до 19:00 московского времени 5 мая 2019 года.

Телеканалам необходимо указать телефон контактного лица от СМИ для оперативной связи.

Направление заполненной аккредитационной формы не является гарантией получения аккредитации на форум.

Контакты:

Для телевизионных СМИ: Виктория Шакирова, v.shakirova@onf.ru, +7 (905) 763-88-66;

Для печатных и интернет СМИ: Гульназ Галлямова, mf2019@onf.ru, +7(913)198-02-71; Валерия Пулина, +7(977)901-88-85,mf2019@onf.ru