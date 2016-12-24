Близится «последний звонок» для выпускников

Глава Мордовии раскрыл сведения о доходах
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
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Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...