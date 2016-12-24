Близится «последний звонок» для выпускников

Для школьников Саранска последний звонок в этом году прозвенит 23 мая. После него для учеников 9-х и 11-х классов настанет самая ответственная пора - время сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В 2019 году в Саранске ЕГЭ сдадут 1315 выпускников 11-х классов, ОГЭ - 2861 ученик 9-х классов.

«24 мая для тех учащихся 9-х классов, кто сдает иностранный язык, состоится первый основной государственный экзамен. Для выпускников 11-х классов первый экзамен пройдет 27 мая. Они будут сдавать географию и литературу. В этом году больше всего выпускников 11-х классов городских школ из предметов по выбору предпочли обществознание. По этому предмету ЕГЭ будут писать 957 человек», - сообщила заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова.

Мэр Саранска Петр Тултаев отметил, что в настоящее время престиж рабочих профессий растёт, и выразил мнение, что некоторые выпускники, вполне возможно, заинтересуются дальнейшим трудоустройством в сфере городского хозяйства. «Необходимо наладить взаимосвязь между администрацией Саранска и теми техникумами, где готовят рабочих нашего профиля: водителей, сварщиков, сантехников. При условии добросовестного труда зарплаты мы можем предложить приличные», - подчеркнул градоначальник.