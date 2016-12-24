В пасхальных богослужениях приняли участие более восьми с половиной тысяч граждан

Рабочее совещание в понедельник мэр Саранска Петр Тултаев начал с поздравления сотрудников администрации с прошедшим Светлым праздником Пасхи. Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Саранску Алексей Илиев, в этом году пасхальные богослужения в храмах и церквях столицы Мордовии посетили более восьми с половиной тысяч горожан. Он также отметил, что в обеспечении порядка было задействовано восемь с половиной тысяч сотрудников, все мероприятия прошли без инцидентов.

«Очень хорошо, что с каждым годом к традициям приобщается все больше людей. Не каждый человек глубоко вникает в суть праздника, но то, что в каждой православной семье к Пасхе красят яйца, о многом говорит. В первую очередь, благодаря этому закладываются основы религиозной культуры. Нам, взрослым, надо показывать пример молодому поколению, не стоит забывать о том, что какие мы, такими будут и наши дети. По сравнению с прошлым годом детей, собирающих яйца, стало гораздо больше. Я по себе сужу», - отметил Петр Тултаев.

Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что после торжественного богослужения в Кафедральном соборе была организована доставка общественным транспортом верующих во все районы города.

В день особого поминовения усопших, 7 мая, будет выделено 16 дополнительных автобусов для доставки горожан на городские кладбища, которые традиционно будут отъезжать от автовокзала.