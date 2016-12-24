В пасхальных богослужениях приняли участие более восьми с половиной тысяч граждан

Взлет - посадка
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях