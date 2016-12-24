В пасхальных богослужениях приняли участие более восьми с половиной тысяч граждан

Социум

Рабочее совещание в понедельник мэр Саранска Петр Тултаев начал с поздравления сотрудников администрации с прошедшим Светлым праздником Пасхи. Как доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Саранску Алексей Илиев, в этом году пасхальные богослужения в храмах и церквях столицы Мордовии посетили более восьми с половиной тысяч горожан. Он также отметил, что в обеспечении порядка было задействовано восемь с половиной тысяч сотрудников, все мероприятия прошли без инцидентов.
«Очень хорошо, что с каждым годом к традициям приобщается все больше людей. Не каждый человек глубоко вникает в суть праздника, но то, что в каждой православной семье к Пасхе красят яйца, о многом говорит. В первую очередь, благодаря этому закладываются основы религиозной культуры. Нам, взрослым, надо показывать пример молодому поколению, не стоит забывать о том, что какие мы, такими будут и наши дети. По сравнению с прошлым годом детей, собирающих яйца, стало гораздо больше. Я по себе сужу», - отметил Петр Тултаев.
Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что после торжественного богослужения в Кафедральном соборе была организована доставка общественным транспортом верующих во все районы города. 
В день особого поминовения усопших, 7 мая, будет выделено 16 дополнительных автобусов для доставки горожан на городские кладбища, которые традиционно будут отъезжать от автовокзала. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Взлет - посадка

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
День Победы

Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Не киногерой

Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах

Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

Учитель года - 2019

Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»

Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Конкурс красоты

№18  Алёна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу