Нарушителей требований пожарной безопасности будут «бить рублём»

Не киногерой
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей