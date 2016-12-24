Нарушителей требований пожарной безопасности будут «бить рублём»

Пожарная безопасность стала основной темой рабочего совещания в понедельник в Администрации города. Глава Саранска Петр Тултаев напомнил, что на территории республики согласно постановлению Правительства Мордовии введен особый противопожарный режим.

«В сутки пожарные подразделения Республики Мордовия совершают до 170 вызовов на тушение сухой травы, 80 из них по Саранску. Особенностью этого режима является полный запрет на разведение костров и сжигание мусора, - доложил представитель ГУ МЧС России по РМ. - На время действия особого противопожарного режима нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности по части второй статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Эта норма предусматривает применение штрафных санкций на граждан до четырех тысяч рублей, на должностных лиц до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц до четырехсот тысяч рублей».

«Обращаюсь к жителям: не жгите сухую траву, это приводит к плачевным последствиям. Из-за чьей-то шалости люди могут лишиться крова», - сказал Петр Тултаев. Мэр Саранска распорядился не снимать круглосуточное дежурство техники городских предприятий, которые могут быть задействованы в тушении пожаров, до полной стабилизации пожароопасной обстановки на территории городского округа, всегда иметь необходимый резерв ГСМ и воды, провести ревизию гидрантов в селах и поселках Саранска.

«В связи с приближающимися праздниками особое внимание нужно уделить учреждениям социальной сферы с точки зрения антитеррористической защищенности. В выходные дни в школы, детские сады доступ должен быть ограничен. Это касается и учреждений культуры, если там не проводятся мероприятия. В праздничные дни руководители должны быть в зоне доступа - для кого-то это выходные, а для нас рабочие будни», - подчеркнул Петр Тултаев.