В Рузаевке планируется открыть завод по производству стеклянной тары

Богатые не богатеют, бедные не беднеют
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...