В Рузаевке планируется открыть завод по производству стеклянной тары

На заседании комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ был поддержан инвестиционный проект запуска завода стеклянной тары в Рузаевке.

Предполагается, что инициатор проекта - ООО «Стекольная компания «Развитие» - создаст в Рузаевке современное конкурентоспособное производство, рассчитанное на ежесуточный выпуск 840 тысяч штук бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности. Общая стоимость проекта оценивается в 433,6 миллиона рублей. Открыть планируется около 450 рабочих мест.

Доселе, заметим, в списке резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» значилось 6 компаний, реализующих проекты более чем на 720 миллионов рублей. Так, ООО «Прогресс» намерено наладить выпуск корпусной и мягкой мебели. Среди основных потребителей - компании «Leroy Merlin», «Hoff» и «Auchan». Суммарный размер инвестиций составит полмиллиарда рублей. Будет создано 300 рабочих мест.

НПО «Промышленная Микробиология» в свою очередь планирует открыть в Рузаевском районе предприятие по выпуску пищевых добавок для сельскохозяйственных животных на базе ОАО «Молоко» (стоимость проекта - 53 млн руб., количество рабочих мест - 17). В настоящее время здесь уже идет монтаж оборудования лаборатории и основной линии. После майских праздников будет смонтирована и запущена лаборатория, после чего начнется тестовое производство с пробными поставками продукции потребителям.

Поставок техники ожидает сейчас и ООО «Нефтехиммаш». По завершении пусконаладочных работ (ориентировочно это произойдет в конце июня текущего года) компания приступит к производству оборудования для нефтегазовой промышленности.

Еще в 131,2 миллиона обойдется проект по выпуску автоматизированных газовых котельных. В середине марта его инициатор - ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем» - решением Минэкономразвития РФ официально включен в реестр резидентов ТОСЭР. Ныне решается вопрос, связанный с обустройством площадки. Также уточняется механизм привлечения кредитных ресурсов.

Кроме того, собственные проекты на территории ТОСЭР реализуют ООО «РМР Цифровые Технологии» и ООО «УФ Технологии».