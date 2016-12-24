Рассмотрены вопросы модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Родина признала!
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»