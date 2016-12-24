Рассмотрены вопросы модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Этой теме было посвящено совещание у премьер-министра Мордовии Владимира Сушкова, в работе принял участие директор компании «REMONDIS International GmbH» Хедрик Фоннегут.

Речь шла, в частности, о возможности передачи Саранского городского полигона твердых бытовых отходов на обслуживание компанией «Ремондис». Региональный оператор по обращению с ТКО, как отмечалось, планирует приобрести самоходные компакторы (то есть машины для уплотнения отходов), что поможет ликвидировать неприятный запах, предотвратить загрязнение грунтовых вод и самовоспламенения мусора. В ближайшей время правительство должно актуализировать территориальную схему в области обращения с отходами и приступить к реализации мероприятий, предусмотренных в том числе национальным проектом «Экология». Также участники совещания договорились о том, что в Мордовию из Германии будут направлены специалисты компании «Ремондис Аква», которые оценят состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в районах республики. Таким образом, удастся выработать комплекс совместных мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Следует добавить, что на прошедшем накануне совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, посвященном изучению международного опыта организации раздельного сбора отходов, эффективность проводимых в Мордовии работ заслужила высоких оценок. Более того, ее практики рекомендованы для распространения в других регионах страны. Сама республика при этом, возможно, войдет в перечень пилотных территорий, где будут реализованы проекты по созданию экотехнопарков, призванных снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производстве.