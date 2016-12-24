В Кочкуровском районе реализуются новые проекты агрофирмы «Норов»

На минувшей неделе председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков посетил с рабочей поездкой Кочкуровский район. Здесь он проинспектировал ход проведения весенних полевых работ в агрофирме «Норов» и ознакомился с новыми проектами этого крупнейшего бюджетообразующего предприятия.

Сев яровых культур в хозяйстве уже завершен. Теперь на очереди - травы. К тому же необходимо пересеять около 1200 гектаров озимых, пострадавших от выпревания. Все необходимое для этого имеется. Предприятие полностью обеспечено техникой, удобрениями и ГСМ. Есть у «Норова» планы и по повышению заработной платы. Кстати, в среднем его работники ныне получают по 26 тысяч рублей. Механизаторы - и того больше (от 35 тысяч).

Далее Владимир Сушков побывал на заводе по глубокой переработке молока. За сутки здесь перерабатывается до 7 тысяч тонн сырья. Причем в ближайшее время объемы производства планируется удвоить. Со сбытом продукции особых проблем тоже нет. Помимо Мордовии, она реализуется в Пензенской и Нижегородской областях.

Особое внимание премьер-министр уделил социальным проектам компании. В агрофирме на протяжении нескольких лет действует собственная ипотечная программа. Квартиры предоставляются сотрудникам без всякой предоплаты - в рассрочку на 25 лет, да еще под 5 процентов годовых. А еще в селе Семилей под руководством народного художника Мордовии Николая Филатова сейчас возводится монумент защитникам Отечества. Его стоимость составляет 8 миллионов рублей. Открыть памятник предполагается через год, к 75-летию Великой Победы.

В рамках поездки Владимир Сушков посетил также поликлинику с дневным стационаром на 47 мест и построенный по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» новый Центр национальной культуры, народных ремесел и промыслов в Кочкурове. С главой района Светланой Герасимовой обсуждались вопросы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и мини-футбольного поля в райцентре.