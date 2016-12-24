В Кочкуровском районе реализуются новые проекты агрофирмы «Норов»

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14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...