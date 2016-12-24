В Саранске появятся новые детские сады и школы

Наш город

Планы дальнейшего развития республиканской столицы и ее инфраструктуры Глава Мордовии Владимир Волков обсудил накануне с мэром Саранска Петром Тултаевым. 
Прежде всего, руководитель региона дал ряд поручений, касающихся благоустройства и уборки городских территорий в преддверии двух государственных праздников - Первомая и Дня Победы. Кроме того, были подняты вопросы подготовки столицы к отборочному матчу чемпионата Европы по футболу между сборными России и Сан-Марино (он, напомним, состоится 8 июня на «Мордовия Арене»). По заверению саранского градоначальника, спортивный праздник пройдет в гостеприимной и дружеской атмосфере, как, собственно, и происходило в период проведения ЧМ.
Особое внимание в ходе встречи было уделено ремонту автомобильных дорог, а также строительству детских садов и школ. При рассмотрении графика дорожных работ на предстоящий сезон и планов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Глава Мордовии отметил необходимость повышения качества проводимых мероприятий. По его мнению, подрядные организации всегда должны чувствовать свою ответственность перед контролирующими органами и населением.
При обсуждении темы возведения детских садов было отмечено, что уже в июне распахнут свои двери объекты на улицах Татьяны Бибиной (в северо-восточной части города) и Сураева-Королева (в пятом микрорайоне жилого массива «Юбилейный»). А в ноябре в строй планируется сдать детсад на ул. Титова. Помимо того, речь шла о строительстве дошкольных учреждений в поселках Луховка и Ялга.
Что же касается общеобразовательных заведений, то в этом году необходимо подготовить проектно-сметную документацию на две школы - на 800 мест по улице Фурманова и на 1450 мест в четвертом микрорайоне «Юбилейного».

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