В Саранске появятся новые детские сады и школы

ИЗ ПАРИЖА - С ПЕЧАЛЬЮ...
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей