Пьяные водилы влетают в гаражи и сельхозтехнику

Примечательное ДТП произошло 25 апреля в Пролетарском районе Саранска. В 15 часов на ул. Пушкина 47-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» совершил наезд на гараж. В результате ДТП пассажир иномарки угодил в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель «Фольксваген Пассат» управлял авто пьяным. Он просто не справился с управлением и влетел в металлический гараж. На водителя был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения». Теперь любителю езды под мухой светит штраф 30 тысяч рублей и до 2 лет лишения права управлять транспортным средством.

Днем ранее 24 апреля еще один пьяный водитель не заметил на дороге сельскохозяйственную технику и въехал в нее на своей «семерке». Авария произошла ранним утром на дороге Ельники - Новоямская Слобода - Новые Русские Пошаты. По предварительным данным, пьяный 51-летний водитель выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на сельскохозяйственный дискатор, предназначенный для обработки почвы. В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в Краснослободскую районную больницу. На водителя был составлен административный протокол за пьяную езду.