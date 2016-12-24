Выплатил алименты, чтобы не лишиться прав

Репортер

Судебные приставы по Чамзинскому району нашли способ заставить нерадивого отца выплатить задолженность по алиментам в 50 тысяч рублей.
Несмотря на то, что приставы уведомили алиментщика о возбуждении исполнительного производства, он продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Тогда сотрудники ведомства выяснили в Госавтоинспекции, что у должника имеется водительское удостоверение, и вынесли постановление об ограничении специального права - управлять автотранспортным средством. Алиментщик быстро осознал, что останется без прав, и оперативно выплатил долги по алиментам.
Управление Федеральной службы судебных приставов по РМ призывает не забывать о своих обязанностях, своевременно и добровольно выплачивать алиментные платежи на содержание детей.

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