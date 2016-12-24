Будьте бдительны!

Мошенники зачастую активизируются в праздничные дни. Особенно это актуально в преддверии 9 Мая. Злоумышленники пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями, выполняют рекомендации злоумышленников и лишаются накопленных денежных средств.

Мошенники могут представляться волонтерами для того, чтобы настроить приставку к телевизору, провести, например, уборку в квартире или помочь по хозяйству, если пенсионер проживает в частном секторе. Следует помнить, что волонтер от молодежной организации обязательно предварительно позвонит, сообщит о своем визите и желании помочь, то есть пожилому человеку об этом будет известно заранее.

Нередки случаи, когда на дом приходят строители, установщики газовых анализаторов, представители ремонтных организаций, а также организаций по ремонту, замене и установке пластиковых окон и представляют договоры на проведение каких-либо работ. Перед тем как подписать документ для проведения в своем доме таких работ, пожилому человеку необходимо сначала связаться с родственниками, соседями или поставить в известность социального работника, которого он знает лично.

В преддверии Дня Победы многие благотворительные фонды, общественные организации хотят поздравить и отметить людей старшего поколения. Всегда помните, что накануне из органов социальной защиты или центра социального обслуживания обязательно позвонят соцработники, договорятся о встрече и согласуют дату визита.

Чтобы не стать жертвами мошенников, обращаем внимание на ситуации, которые должны вас насторожить.

Внимание! Нельзя узнать человека за минуту, а также по внешнему виду. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!

Для сохранения денежных средств и своего имущества, находясь у себя в квартире или дома:

- не забывайте запирать входную дверь;

- не прячьте ключи в легкодоступных и обнаруживаемых местах;

- не впускайте в квартиру незнакомых людей.

Самый главный совет: не открывайте дверь незнакомым людям!

ПОМНИТЕ! Неожиданных приходов социальных работников не может быть!

Для того, чтобы к вам пришел социальный работник, необходимо подать заявление для предоставления социального обслуживания. После этого заявителю сообщат, кто и когда будет его посещать. Поэтому дверь открывать нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Никогда не отдавайте деньги неизвестным людям. Не будьте доверчивыми. Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь со своими близкими.

Уважаемые жители Саранска!

Если вы почувствовали, что стали объектом внимания мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам: 02 или 102 и 112 (с сотовых телефонов).

Телефоны дежурных частей, обслуживающих территорию городского округа Саранск:

- УМВД России по г.о. Саранск (ул. Ст. Разина, 37) - 29-84-03;

- отдел полиции № 1 (ул. Косарева, 118) - 29-77-88;

- отдел полиции № 3 (ул. Республиканская, 29А) - 29-90-02;

- отдел полиции № 4 (ул. Воинова, 27) - 76-08-80;

Полиция работает круглосуточно и без выходных.