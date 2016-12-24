«Безопасные и качественные автомобильные дороги» Саранска

В текущем году Саранск стал одним из 104 городов России, в которых реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главной его целью является не просто приведение в нормативное состояние сети региональных и городских автодорог, но и снижение количества дорожно-транспортных происшествий и уменьшение количества мест их концентрации. Рассчитан проект на шесть лет, в течение которых в городе постепенно планируется отремонтировать почти 70 км городских дорог.

Вопрос ремонта и состояния автомобильных дорог на территории Саранска - один из тех, которому уделяется повышенное внимание. Ведь это не только комфорт горожан, но и безопасность людей на дорогах. Только в минувшем году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в городе было отремонтировано 43 км автодорог на общую сумму 335 млн рублей. В текущем году Саранску в этом деле поможет федеральный проект, на основе которого в городе принята муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги в городском округе Саранск в 2019-2024 годах». На проведение мероприятий по этой программе только в 2019 году на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней в общей сложности Саранску выделено более 199 млн рублей. 197 млн из них пойдут на ремонт автомобильных дорог, а 2,1 млн рублей - на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

На текущий год программой предусмотрено проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на 13 участках. В этот список включены наиболее проблемные дороги города и участки, на состояние которых поступает наибольшее количество нареканий горожан.

В тройке лидеров по ожидаемости и затратам на ремонт такие улицы, как Фурманова, Гагарина и Рабочая. Максимальным по затратам и объему запланированных работ станет участок автодороги по улице Фурманова протяженностью 1580 метров. Автодорога в настоящее время находится в откровенно плачевном состоянии. В большей степени причиной тому стало длительное строительство целого квартала многоквартирных домов.

Вторым участком по объему вложений станет улица Гагарина на отрезке от улицы Коммунистической до проспекта 50 лет Октября протяженностью 1595 метров. Отремонтирована будет и улица Рабочая от Б. Хмельницкого до проспекта Ленина. Этот самый длинный участок, протяженность которого 2160 метров, будет отремонтирован в 2019 году.

В список автодорог, подлежащих ремонту по национальному проекту в текущем году, вошли также улицы Кирова, Воинова, Короленко, Н. Эркая от Победы до Воинова, Миронова от улицы Коваленко до улицы Н. Эркая, участки улиц Терешковой от Ст. Разина до Титова, проспекта 60 лет Октября от улицы Коваленко до улицы Пушкина, автодороги по улице Красноармейской от улицы Республиканской до улицы Мокшанской, по Промышленному проезду от улицы Большевистской до улицы Пролетарской, второстепенная дорога по улице Строительной. Все эти городские магистрали обретут вторую жизнь благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализацию которого лично курирует Глава Мордовии Владимир Волков.

Кроме того, в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения запланирована установка дорожного ограждения по улице Волгоградской в районе ТРЦ «Сити-Парк». Этот участок «славится» несоблюдением правил дорожного движения со стороны пешеходов и своей небезопасностью. Такая мера позволит избежать нарушений ПДД, а возможно, и спасти чью-то жизнь. Еще в одном месте концентрации ДТП, на пересечении улиц Серова и Советской, в рамках проекта будут установлены необходимые комплексы для организации дорожного движения.