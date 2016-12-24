7 мая в Саранске будут изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта

Не в деньгах счастье, а в их количестве
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...