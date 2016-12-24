7 мая в Саранске будут изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта

В связи с проведением 82-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, 7 мая в период с 9.30 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам: ул. Советская - ул. Ботевградская - ул. Старопосадская - ул. Республиканская - ул. Московская - ул. Рабочая - ул. Советская. В связи с этим изменится схема движения ряда автобусных маршрутов общественного транспорта:

автобусы маршрутов №№ 8, 18, 19, 20, 22, 28, 35, 45 вместо улиц Московской и Рабочей будут осуществлять движение по ул. Серова;

автобусы маршрута № 3 вместо улиц Ботевградской и Старопосадской проследуют по улицам Ботевградской и Васенко;

автобусы маршрута № 27 вместо улицы Старопосадской проследуют по улицам Коммунистической, Гагарина, А. Невского и далее по маршруту;

автобусы маршрута № 21 вместо улиц Ботевградской и Старопосадской проследуют по улице Гагарина;

автобусы маршрута № 150 вместо улиц Ботевградской и Старопосадской проследуют по улицам А. Невского и Серова.

Работа троллейбусного маршрута № 15 будет временно приостановлена.