Отопительный сезон завершён

Отопительный сезон 2018-2019 гг. завершился на минувшей неделе. На совещании в Администрации города подвели его итоги. «Нужно подготовить материалы, провести анализ прошедшего отопительного сезона, посмотреть, сколько было разрытий, каким было качество теплоснабжения. Нам необходимо встретиться с представителями ресурсоснабжающей организации. Разговор с ними должен быть объективным, для пользы дела», - сказал мэр Саранска.

Как напомнил Пётр Тултаев, время до следующей зимы пролетит быстро, поэтому уже с 15 мая начнется подготовка к новому отопительному сезону. Весь комплекс мероприятий по подготовке жилого фонда, сетей теплоснабжения нужно будет завершить до 16 сентября.

Глава Саранска на оперативном совещании дал оценку работе городского хозяйства за прошедший зимний период: «В целом с поставленными задачами мы справились, несмотря на то, что снега было очень много. Основные дороги к 7 часам утра расчищались, коллапсов из-за плохой работы коммунальных служб не случалось. Что касается уборки придомовых территорий, то хуже всего в этом направлении работу вели управляющие компании в центральной части Саранска. Многие реагировали на наши замечания, исправлялись, а некоторые игнорировали. Люди звонили и жаловались на «горячую» линию, писали, в том числе и в социальных сетях. По всем обращениям проводилась работа, принимались меры», - подчеркнул Петр Тултаев.

По словам первого заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента городского хозяйства Администрации Игоря Бутяйкина, за эту зиму коммунальными службами из города вывезены рекордные 507 тысяч кубометров снега.