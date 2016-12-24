Контрафакт наступает

В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы

В республиканском МВД рассказали о том, как ведется борьба с изготовлением и продажей контрафактной продукции в Мордовии. Сотрудники полицейского ведомства сообщили, какую фальсифицированную продукцию в республике продают больше всего, а представители Роспотребнадзора по РМ огласили результаты проверок продуктов питания.

Атюрьевский «Adidas»

Только за одну декаду апреля из незаконного оборота полицейскими изъято 6,5 тысячи единиц контрафактной продукции, в том числе известных мировых брендов. Это одежда, головные уборы, спортивная обувь, сумки, товары личной гигиены, медицинские изделия, игрушки, пищевая и табачная продукция, спиртосодержащая жидкость и моторное масло.

Так, при проведении операции в Атюрьевском районе выявлен предприниматель, торговавший контрафактной спортивной одеждой мировых брендов - «Adidas», «Nike», «Reebok». В его спортивном магазине, расположенном в райцентре, была такая линейка товаров, что явно не встретишь в официальных торговых точках. Эдакий «эксклюзив» от атюрьевских кутюрье. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг».

По словам начальника отделения УЭБиПК МВД по РМ Николая Григорькина, в Саранске и Рузаевке выявлены факты реализации контрафактного моторного масла. Изъято 13 литров масла таких наименований, как: «Мобил Ультра» и «Кастрол Магнатек». Изъятая продукция направлена на исследование. Если экспертиза подтвердит, что масло не настоящее, предпринимателю грозит штраф.

Кроме того, сотрудники УЭБиПК МВД выявили факт продажи контрафактной продукции в магазине Ковылкина. Изъяты товары личной гигиены, медицинские изделия, сумки, наушники, табачные изделия. Любопытно, что в качестве контрафактных медицинских изделий полицейским попались презервативы фирмы «Contex». Всего изъято 3,5 тысячи различных товаров. По данному факту проводится проверка.

Поддельные сигареты из Беларуси

Изымали борцы с экономическими преступлениями и поддельные табачные изделия. Среди контрафактных сигарет почти 1,5 тысячи пачек: «Корона слим 100», «Корона стиль», «Платинум», «Джим», «РГД». Все эти табачные изделия завезены из братской Республики Беларусь.

Все изъятые товары направлены на исследования в экспертные учреждения для определения признаков контрафактности, соответствия требованиям безопасности жизни и здоровья и установления суммы причиненного ущерба правообладателю. По результатам проведенных исследований будет принято решение о привлечении предпринимателей к административной либо уголовной ответственности.

В феврале этого года по факту реализации в одном из магазинов стеклоомывающей жидкости сотрудники МВД по РМ возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Жидкость под названием «SNOW - ROAD» емкостью 5 литров содержала в своем составе запрещенный метанол. По решению суда предпринимателю назначен штраф в сумме 7 тыс. рублей.

В последние годы, по словам мордовских борцов с экономическими преступлениями, практически никто не занимается продажей фильмов на пиратских дисках. По словам Николая Григорькина, это стало невыгодно. Продавцы боятся не столько судимости, сколько огромного штрафа, который предусмотрен за это преступление. За один из российских фильмов, который еще не вышел на экраны, в свое время был наложен штраф в 750 тысяч рублей за продажу одной копии фильма.

Роспотребнадзор забраковал 3 тонны некачественных продуктов

«В первом квартале этого года Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия проверено 140 объектов, в том числе 11 предприятий пищевой промышленности, 32 предприятия общественного питания и 96 организаций торговли, - сообщила заместитель руководителя ведомства Наталия Фадеева. - Выявлено 400 нарушений, из них 70 на предприятиях пищевой промышленности, 120 в организациях общественного питания и 210 в организациях торговли. Среди нарушений чаще всего встречаются низкое качество уборки, несоответствие изготовляемого и реализуемого ассортимента пищевых продуктов, нарушения условий хранения и реализации, несоблюдение требований к режиму и обработке технологического оборудования и инвентаря, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов и др.

По результатам проверки специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия наложили штрафов на 830 тыс. рублей. По решению суда деятельность 7 организаций общественного питания была приостановлена на срок от 15 до 90 суток.

Сотрудники ведомства забраковали почти 3 тонны некачественных и опасных пищевых продуктов. Среди них: 2 тонны плодоовощной продукции, более 300 кг мясных продуктов, столько же птицы и яиц».

В детских садах кормили непонятным сыром, маслом и сметаной

Сотрудники Управления Роспотребнадзора регулярно проводят различные лабораторные исследования. Так, содержание патогенных бактерий (сальмонелл) зарегистрировано в 2% птицы и птицепродуктов и в 1% мясопродуктов. Сальмонелла найдена в продукции мордовских, самарских и ивановских производителей. При этом Наталия Фадеева заявила, что при правильной термической обработке патогенные бактерии гибнут и не представляют угрозы.

«Наличие фальсифицированной молочной продукции было установлено при проведении проверок в пищеблоках саранских детских общеобразовательных учреждений (детские сады: № 99, № 97, № 4), - сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора. - Там обнаружились фальсифицированные сыры Республики Беларусь - «Российский», «Люкс», масло сливочное крестьянское «Навигатор», сметана «Девятово» - Самарская область, творог «Ромашка» - «Южский молочный завод» - Ивановская область. Договоры с поставщиками расторгнуты. К сожалению, сейчас по закону главным критерием аукциона по поставкам продуктов является только цена. Роспотребнадзор выступил с инициативой внести изменения в закон и хочет, чтобы при отборе поставщиков рассматривалось еще и качество поставляемой продукции».

Просроченное пиво и мясо с патогенной микрофлорой

«Особое внимание уделялось контролю и надзору за розничной торговлей алкогольной продукцией, - продолжает Наталия Фадеева. - За 1 квартал 2019 года проведены проверки в 12 точках, занятых реализацией алкогольной продукции и пива. Лабораторный контроль 42 проб на санитарно-химические показатели, микробиологические показатели и ГМО показал, что все образцы отвечали установленным требованиям. Однако в 7 торговых точках отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, имели место нарушения сроков годности пива, требований к устройству и содержанию помещений и др. Наложены штрафы на 70 тыс. рублей. Запрещена продажа почти 5 декалитров пива с истекшим сроком годности.

Регулярно проводятся лабораторные исследования продуктов из мяса свинины, птицы и продуктов их переработки. Из почти 120 проб, проведенных на мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях, не отвечали требованиям 5 проб по микробиологическим показателям, в них обнаружена патогенная микрофлора. Специалистами управления Роспотребнадзора республики снято с реализации 120 партий продукции объемом 650 кг. Причиной забраковки явилось нарушение требований к маркировке продукции, а именно отсутствие на транспортной и потребительской таре изготовителя информации о дате изготовления и сроках годности, нарушение сроков годности, условий хранения. Наложены штрафы на сумму 700 тысяч рублей. По решению суда приостановлена деятельность организаций общественного питания сроком от 15 до 90 дней».