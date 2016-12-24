«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Продолжается расследование уголовного дела в отношении директора Саранского электролампового завода 60-летнего Александра Новикова. Он обвиняется в многомиллионном мошенничестве. Следствие считает, что руководитель предприятия провернул комбинацию с получением кредита в 200 миллионов рублей, а затем незаконно получил из казны безвозмездную субсидию на оплату части процентов по кредиту.

Александр Новиков является фактическим собственником и руководителем Саранского электролампового завода (СЭЛЗ). Как следует из материалов дела и постановления суда, с августа 2011-го по февраль 2012 года директор завода вместе с подельником (он проходит как не установленное следствием лицо) решил похитить деньги из Россельхозбанка. Для этого в финансовое учреждение было направлено заявление о выдаче СЭЛЗ кредита в размере 200 миллионов рублей. К нему прилагались бухгалтерская отчетность предприятия и документы по обеспечению обязательств по кредиту. Бумаги содержали липовые сведения о стоимости активов предприятия, а фактическое финансовое положение было изрядно приукрашено. В банке документы особо проверять не стали и выдали Саранскому электроламповому заводу нужные 200 миллионов рублей. Следствие считает, что Новиков распорядился деньгами по своему усмотрению. При этом взятые на себя обязательства по погашению кредита в полном объеме СЭЛЗ не выполнил, в результате чего банку был причинен ущерб на общую сумму 63 миллиона рублей.

В апреле 2012 года Александр Новиков решил поживиться еще и за счет казны. Для этого он изготовил и предоставил в Министерство торговли и предпринимательства Мордовии фиктивные документы об использовании в полном объеме полученного от ОАО «Россельхозбанк» кредита на 200 миллионов рублей по целевому назначению. На основании этих документов СЭЛЗ с июля 2012-го по январь 2015 года неправомерно получил из республиканского бюджета 47,5 млн рублей в качестве субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских банков. Республиканскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, следствие считает, что осенью 2016 года Александр Новиков провернул еще одну махинацию. Директор завода предоставил в Министерство торговли и предпринимательства Мордовии фиктивные документы о приобретении нового оборудования для развития и модернизации производства, а также документы о создании 15 новых рабочих мест. На основании очередных липовых документов СЭЛЗ снова получил деньги из республиканского бюджета, на этот раз 5 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

На минувшей неделе Ленинский районный суд Саранска по ходатайству следствия продлил Новикову срок содержания под домашним арестом по 30 мая этого года включительно. Под домашним арестом директор Саранского электролампового завода находится с июня прошлого года.

Примечательно, что в суд перед заседанием поступило обращение от временного управляющего СЭЛЗ Евгения Исакова. В своем послании он просил заменить Новикову домашний арест на подписку или разрешить ему посещать предприятие для решения текущих вопросов. Это нужно «для обеспечения сохранности имущества предприятия, сохранения рабочих мест, недопущения нарушения прав кредиторов и возобновления производственной деятельности». «Кроме того, ни один из заместителей Новикова не способен в полном объеме решить проблемы предприятия и нести за это ответственность, - пишет Исаков. - На предприятии нет человека, который мог бы сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность».

Суд изучил представленные материалы, выслушал стороны и оставил Александра Новикова под домашним арестом.

Новиков получил кредит с ведома Самаркина?

Бывший руководитель филиала «Россельхозбанк» в Мордовии и экс-председатель правления Мордовпотребсоюза 55-летний Николай Самаркин в феврале этого года загремел в следственный изолятор по подозрению в растрате денег республиканского союза потребительских обществ. А при аресте представитель МВД по РМ сообщил, что согласно рапорту оперативников Николай Самаркин, будучи руководителем Россельхозбанка в Мордовии, может быть причастен к мошенничеству с незаконной выдачей кредита на сумму 200 миллионов рублей Саранскому электроламповому заводу.

Тогда Николай Самаркин в суде отмел все обвинения: «Я все делал по инструкции и закону».