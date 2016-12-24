«А я выздоровлю или это неизлечимо?»

У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем

Почему не стоит откладывать разговор со своим ребенком «про это» на завтра и почему родителям так важно не перекладывать ответственность за половое воспитание своих чад на плечи школьных педагогов? В каком возрасте сегодня молодое поколение начинает жить половой жизнью? Об этом и не только корр. «ВС» побеседовал с заведующей саранским подростковым специализированным центром по профилактике и лечению ИППП «Доверие», врачом высшей категории, дерматовенерологом Натальей ЯРЦЕВОЙ.

«Ни для кого не секрет, что демографическая проблема в нашей стране является одной из самых животрепещущих и требующих кардинального решения, - с сожалением констатирует Наталья Ярцева. - Смутные времена, тяжелая экономическая ситуация и настоящая сексуальная революция девяностых годов прошлого века нанесли серьезный ущерб институту семьи. Также до настоящего времени у нас в стране сохраняется неблагополучная ситуация с инфекциями, передающимися половым путем, - ИППП. Их традиционно относят к «болезням поведения».

В последнее время статистика заболеваемости ИППП среди детей и подростков постоянно растет. Это связано с ранним началом половой жизни. В последние годы это 15-16 лет, причем вне зависимости от пола. Однако зачастую мальчики начинают вести половую жизнь еще раньше. Кроме того, на заболеваемость негативно влияют такие факторы, как частая смена половых партнеров, плохая осведомленность об инфекциях, передающихся половым путем, и мерах профилактики.

Наиболее часто такие инфекции регистрируются в возрастной группе от 15 до 19 лет. Чем это грозит нынешним подросткам во взрослой жизни, догадаться нетрудно. ИППП приводят к заболеваниям репродуктивной системы подростков, что в будущем может стать одной из важнейших причин сохранения низкого уровня рождаемости, показателей младенческой смертности, патологии беременности и родов.

В нашем Центре «Доверие» подростки могут получить исчерпывающую информацию по вопросам контрацепции, профилактике нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем, пройти обследование по поводу заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к возникновению воспалительных процессов органов малого таза, онкологической патологии, невынашиванию беременности, бесплодию, простатитам - у юношей. Хочу заметить, ИППП не всегда сопровождается ощутимыми симптомами. В этом таится еще одна опасность. Поэтому, если произошел случайный и/или незащищенный половой контакт, стоит обратиться к врачу.

Согласно основам законодательства РФ об охране здоровья граждан необходимым условием обследования детей до 15 лет является посредничество взрослых - родителей, законных представителей, опекунов. Поэтому до 15 лет подростки приходят к нам вместе со взрослыми. Начиная с 15-летнего возраста, подросток имеет право самостоятельно обратиться за медицинской помощью в наш Центр «Доверие».

Некоторое время назад специалистами нашего Центра было проведено анкетирование подростков в возрастной группе от 15 до 18 лет, на основании которого можно выделить основные причины заболеваемости ИППП. Одна из причин - низкая информированность о способах передачи и клинической картине ИППП. На вопрос о том, какие инфекции, передаваемые половым путем, вы знаете, подростки не смогли назвать ничего, кроме сифилиса и гонореи. Некоторые старшеклассники и вовсе уверены, что и ангина передается половым путем. Говорят, вычитали в интернете. К сожалению, отсутствие знаний о клинических проявлениях ИППП приводит к тому, что к венерологу порой обращаются уже очень поздно.

Многие подростки приходят к нам напуганными, спрашивают: «А я выздоровлю или это неизлечимо? Я не умру?». Понимаете, на первом плане - психологические проблемы, ИППП - вторично. Разговаривая с подростком, понимаешь, что у него в семье не все гладко и корни проблем нужно искать именно там. Призываю, говорите со своими детьми! Не жалейте на это ни времени, ни сил! Скольких жизненных традиций можно было бы избежать, если бы у детей был налажен контакт с родителями и они бы им доверяли... Существует даже такой термин - «невыслушанный человек». Слушайте своих детей, интересуйтесь, чем они живут, и тогда многие проблемы уйдут или не появятся вовсе. Я уверена, что родителям важно не перекладывать вопросы полового просвещения своих подрастающих детей на плечи школьных педагогов. К сожалению, в школах половое воспитание сводится максимум к объяснению физиологических моментов сексуальной жизни человека. Именно поэтому родители должны уделить внимание эмоциональной стороне вопроса.

Подростки обращаются к нам с самыми разными вопросами. Я веду прием вместе с акушером-гинекологом, врачом первой категории Ольгой Куфтовой. Случается и такое. Пришла девочка на прием к врачу-гинекологу вместе с мамой. Мама ожидает за дверью. Прямо на приеме обнаруживается, что девушка беременна. Надо ли говорить, что такая новость зачастую оказывается шокирующей для обеих - как для дочки, так и для мамы. Конечно, маму в таком случае ожидает двойной сюрприз. Во-первых, родительница не подозревает, что ее дочка уже живет половой жизнью, не говоря уже о том, что она ждет малыша. Маму в кабинет приглашаем не сразу. Сначала вместе с девушкой обсуждаем, как сообщить эту новость. Затем приглашаю маму в кабинет и тактично объясняю, что ее дочка уже выросла. Впоследствии семья принимает решение о том, сохранять ли беременность. К сожалению, часто происходит так, что выбор делается не в пользу уже зародившейся жизни. Порой это связано с тем, что в семье деспотичный отец, который не потерпит, чтобы его юная дочь рожала ребенка. Бывает и так, что последнее слово в семье - за мужчиной, жена не имеет никакого влияния, к тому же полностью зависит от супруга экономически. Печально, но в таких ситуациях чаще всего будущую маму заставляют делать аборт...

Хочу отметить, что относительно недавно появилась такая модная тенденция. Молодые люди проходят у нас обследование на ИППП.

После того, как выясняется, что юноша здоров, он просит сфотографировать на телефон справку, подтверждающую отсутствие у него каких-либо инфекционных заболеваний. Для чего? Этого требует его очередная половая партнерша. Таким образом сегодня девушки пекутся о своем физическом здоровье. Подобные справки на руки мы не выдаем, но сфотографировать разрешаем. С сожалением отмечу, что сегодня, как правило, у подростков выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем. Ну и конечно, по-прежнему молодые люди стремятся к тому, чтобы у них было как можно больше половых партнерш, бравируют этим, считают, что это «круто». Между тем в современном мире увеличивается количество бесплодных браков, причем растет не только женское бесплодие, как ошибочно полагают многие, но и мужское. Соотношение - 50 на 50!

Наша главная задача - безотлагательная специализированная помощь детям и подросткам, причем бесплатно. В нашем Центре «Доверие» молодые люди могут получить консультативную помощь по телефону «горячей» линии или непосредственно у врачей - специалистов Центра по вопросам половой гигиены, профилактике инфекций, передающихся половым путем, и урогенитальных заболеваний. Также у нас можно бесплатно и конфиденциально пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем, современными методами лабораторной диагностики. В нашем Центре подростки получат подробную консультацию и обследование на ИППП: гонорею, трихомоноз, хламидиоз, генитальный герпес, венерические бородавки, вирус папилломы человека; урогенитальные заболевания: бактериальный вагиноз, кандидоз, уреаплазмоз и микоплазмоз. Мы лечим инфекции, передающиеся половым путем, заболевания мочеполовой системы в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

Также у нас проводится видеокольпоскопия, которая позволяет выявить заболевания, о которых женщина может не знать годами. Прежде всего это заболевания шейки матки, протекающие, как правило, бессимптомно, но приводящие к одному из самых распространенных заболеваний у женского пола - раку шейки матки. Этот метод обследования позволяет врачу выявить заболевание на ранней стадии.

Кроме того, специалисты нашего Центра проводят активную профилактическую деятельность в рамках консультативных приемов, а также лекции и семинары в образовательных учреждениях Саранска информационно-образовательного характера по вопросам половой и личной гигиены, профилактики инфекций, передающихся половым путем, о современных методах контрацепции и формировании ответственного сексуального поведения. Когда мы приходим в учебные учреждения с целью профилактики и начинаем рассказывать подросткам подробнее об ИППП, поначалу они сопротивляются, говорят, что уже все давно знают. В таком случае я всегда говорю им: «Не волнуйтесь! Я знаю, что вы хорошо осведомлены. Я пришла всего лишь «причесать» ваши знания». Тогда они успокаиваются и слушают, а затем даже проявляют заинтересованность, начинают задавать вопросы. Тогда-то и выясняется, что в их знаниях есть еще немало белых пятен».

Елена БУДАНОВА