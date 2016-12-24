СК возбудил дело по обрушению крыши дома в Рузаевке

Репортер

 

По факту обрушения кровли в жилом многоквартирном доме в городе железнодорожников сотрудники Следственного комитета РФ по РМ возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».  
Утром 8 февраля этого года произошло обрушение части кровли дома № 6а по улице Станиславского. Часть крыши кирпичного трехэтажного дома обвалилась до потолочных перекрытий. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители считают, что ЧП случилось из-за ненадлежащего оказания управляющей компанией услуг. Так, в нарушение требований законодательства и условий договора управления многоквартирным домом очистка кровли от скопления снега и наледи не производилась. Кровельные конструкции, крепление элементов несущих конструкций крыши на повреждения и деформацию никто не проверял. На общих собраниях собственников дома управляющей организацией вопросы о ремонте крыши не инициировались. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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