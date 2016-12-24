СК возбудил дело по обрушению крыши дома в Рузаевке

«Уважаемый мистер Трамп!»
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Есть места, куда мы отправляемся за историческим прошлым. А есть те, что уже сегодня живут будущим. Таков удивительный Дубай - крупнейший город...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
К концу масленичной недели саранский ресторан «РОЖДЕCТВЕНСКИЙ» организовал для своих гостей дегустацию авторской линейки полугаров