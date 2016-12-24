Нюша вышла на лед

На Первом канале объявили о премьере нового шоу - «Русский кёрлинг». Уже 17 марта телезрители смогут увидеть необычный проект. Известные спортсмены, артисты, телеведущие и музыканты будут соревноваться друг с другом, показывая не только физическую подготовку, но и интеллект. Ведущими стали шоумен Валдис Пельш и спортивный комментатор Павел Занозин. Среди участников - Анна Семенович, Мария Кожевникова, Нюша, Тимур Соловьев, Роза Сябитова, Валерий Газзаев, Марина Ким, Алексей Ягудин и многие другие.

Не только о спорте

Съемки шоу проходят на одной из ледовых арен в ближайшем Подмосковье - каждый день идет запись сразу нескольких передач. «Русский кёрлинг» - это российский этап международного проекта «Curling Quiz» (в переводе с английского означает «кёрлинг викторина»), в котором команды звездных участников встречаются на ледяной площадке и отвечают на вопросы викторины. Правильный ответ дает команде возможность запустить снаряд (камень для кёрлинга) максимально близко к центру «дома» - мишени. Кубок победителя получит команда с наибольшим числом очков по количеству камней в «доме».

Правила несложные, но разобраться во всех тонкостях с первого раза получается не у всех участников. «Шефство» над участниками команд взяли российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Тимур Гаджиханов. Они помогают познать все премудрости этого вида спорта.

Кстати, забегая вперед, скажем, что вопросы викторины иногда довольно заковыристые, причем темы могут быть самыми разными. Например, пока шли съемки, были вот такие вопросы: «Кто такие музафоны?», «Что появилось первым: яйцо или курица?», «Какой ногой отбил мяч Игорь Акинфеев в решающем матче с Испанией?».

Спортивные ведущие

Первыми на съемочной площадке - а точнее, на льду - появляются Валдис Пельш и Павел Занозин. Валдис Пельш - загорелый, как будто только что приехал из отпуска, который провел на тропических островах. Но на самом деле телеведущий вернулся из Антарктиды, где снимал свой документальный проект.

- Я никогда не играл в кёрлинг, - признается Валдис. - Но это очень интересный и эмоциональный вид спорта. Правда, меня нельзя назвать адептом кёрлинга, но у нас есть Павел Занозин, который прекрасно в нем разбирается и блестяще комментирует соревнования у нас на проекте. Моя задача больше интеллектуальная: провести викторину. Кстати, сегодня после съемок хотим устроить небольшой матч между тренерами и съемочной группой. Я, естественно, пошел в команду тренеров...

Как уже сказал Пельш, на долю Павла Занозина выпала спортивная часть. И если Валдис будет всегда рядом с участниками, то Павлу предстоит наблюдать за всем со стороны - со специальной комментаторской трибуны.

- Лично для меня кёрлинг - лучший зимний вид спорта, - говорит Занозин. - Я люблю его больше, чем хоккей и биатлон, потому что это более интеллектуальный спорт. Кёрлинг - это, в первую очередь, про напряжение мозга. Но и спорт тоже. Насколько я знаю, сейчас в кёрлинг-клубах очереди, запись идет на неделю вперед. Это говорит о том, что популярность этого вида спорта в России растет как на дрожжах, и мы с шоу «Русский кёрлинг» можем этому только помочь…

«Румяные блондинки»

По громкой связи объявляют о начале съемок. Зрители рассаживаются по своим местам на трибунах, а участники выходят на лед. Будут сражаться две команды, которым тут же в ходе короткого совещания придумываются названия. Одну назвали «Румяные блондинки», в ее состав вошли Анна Семенович, Мария Кожевникова, Инна Маликова и Ольга Хохлова. А в команде «Скользкие типы» выступают Михаил Башкатов, Тимур Соловьев, Роман Будников и Сергей Епишев. «Жар-птица удачи» постоянно перелетала от одной команды к другой.

- Я сначала думала, что это довольно скучный вид спорта, и когда пришла на первую тренировку, то была в совершенно плохом настроении: мне не хотелось заниматься, потому что для меня лед - это только хоккей и фигурное катание, - призналась после съемок Анна Семенович. - Я как бывшая фигуристка другие виды спорта на льду не признавала. Но кёрлинг захватил меня - оказалось, что это очень азартная командная игра. И теперь я полностью изменила мнение о нем. Тут довольно сложные правила: надо выбивать камни, попадать в «дом» и так далее - не сразу все поняла... Это только кажется, что все так просто: толкнул эту штуку, она скользит себе по льду - и всё. А на самом деле тут очень много тонкостей, от которых зависит в итоге результат…

А Мария Кожевникова призналась, что целый год мечтала попробовать себя именно в кёрлинге.

- Мне этот вид спорта полюбился на прошедшей зимней Олимпиаде, - рассказала Мария. - И у меня с тех пор была мечта поиграть в кёрлинг. Но так как у меня трое детей, эта мечта улетала все дальше и дальше... Так что, когда меня пригласили принять участие в этом шоу, - сразу же согласилась! Я считаю, что если ты получаешь удовольствие от какого-то дела, то у тебя все будет получаться. Хочу и дальше продолжать играть в эту удивительную и веселую игру. А если и моим детям она понравится, то я бы с удовольствием приобщила их тоже к этому виду спорта. Старший, Иван, сейчас приболел, но я ему пообещала, что, как только он поправится, мы обязательно пойдем и поиграем в кёрлинг.

«Скользкие типы»

Мужчины из команды «Скользкие типы» тоже практически все подтвердили, что кёрлинг - это сложная игра, и не только физически (каждый камень весит порядка 20 килограммов) - тут есть своя стратегия, и многое надо просчитывать. Правда, некоторые «Скользкие типы» с юмором подошли к делу.

- Тренировки проходили полтора года - постоянные допинг-пробы, никакой личной жизни! - говорит телеведущий Тимур Соловьев. - А если серьезно - то никакой личной жизни! Можно я, пользуясь случаем, дам объявление? Тимур Соловьев ищет себе жену. Главное требование - добрый нрав. И ещё она обязательно должна уметь играть в кёрлинг!

Продолжение следует…

Небольшой перерыв - буквально каких-то 30 минут - и следом съемки еще одного выпуска шоу. На площадке снова - ведущие «Русского кёрлинга», которые за это время успели пообедать, переодеться и даже пообщаться с участниками съемок. И вот на лед выходят две новые команды. В состав первой вошли Роза Сябитова, Антон Привольнов, Алексей Лысенков и Максим Маринин. Во второй - Маргарита Дробязко, Игорь Бутман, Денис Майданов и Нюша. На сей раз нет жесткого разграничения по половому признаку - на льду смешанные составы. Эфир с ними будет чуть позже: новые выпуски транслируются с перерывом в неделю, а правила для всех остаются одинаковыми...