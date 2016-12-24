В Мордовии выбрали «Ученика года-2019»

В минувшую пятницу завершился республиканский конкурс «Ученик года - 2019». В этом году его участниками стали 22 школьника из столицы и районов Мордовии. И впервые победу в республиканском конкурсе праздновала представительница Рузаевки - лучшей из лучших стала ученица одиннадцатого класса школы №5 Елизавета Прохорова. Теперь ей предстоит защищать честь Мордовии на межрегиональном этапе конкурса.

Оценка выполнения конкурсных заданий велась жюри конкурса, в числе которого были представители Министерства образования Мордовии, Мордовского республиканского института образования, общественных организаций, ученического и студенческого сообщества.

Республиканский этап конкурса проводился в два тура - заочный, состоящий из 4-х конкурсных мероприятий: портфолио участника, творческая презентация «Один день из моей жизни», компьютерная презентация «Где родился, там и пригодился» и интерактивное тестирование «Широка страна моя родная». Очный тур включал пять конкурсов: домашнее задание «Лэпбук «Интересно о профессиях», конкурс «Я - лидер», мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни», интеллектуальный конкурс исторической тематики и краеведческий конкурс «Край родной, ты частица России».

В рамках заочного этапа конкурсанты должны были продемонстрировать уровень образовательных достижений, показать степень участия в ученическом самоуправлении, презентовать себя в формате авторского видеоролика, убедить членов жюри, почему важно и нужно остаться в своем регионе. Самыми богатыми по содержанию, нетривиальными и самобытными, по мнению жюри, стали материалы участников конкурса из Краснослободского, Рузаевского районов и Саранска.

В очном туре конкурсанты в театрализованном формате презентовали лэпбук (тематическую интерактивную папку) по направлениям профессиональной деятельности, которые им предстоит выбрать во взрослой жизни. Также они провели мастер-класс по маленьким хитростям, которые могут облегчить жизнь школьнику.

Опыт импровизации, историческую эрудицию надо было продемонстрировать в рамках интеллектуального конкурса, где участники от имени известной исторической личности должны были отыскать решение проблемной ситуации или ответить на вопрос. Наиболее наглядно и выразительно в этом конкурсе выступили участник из Ельниковского района Станислав Бесхмельнов, представший в облике А.С. Пушкина, и конкурсантка из Ардатовского района Анна Пивкина, воплотившая образ императрицы Екатерины II.

Наиболее ярким и зрелищным стал конкурс «Край родной, ты частица России», где конкурсанты представили игры, танцы, обряды, песни, отражающие культуру жителей своих городов и районов.

По итогам всех конкурсных мероприятий жюри определило десятку лауреатов регионального этапа конкурса, среди которых по общему рейтингу был определён победитель. Им стала ученица 11 класса «Средней общеобразовательной школы №5» Рузаевского района Елизавета Прохорова.

Теперь ей предстоит представить Мордовию на межрегиональном этапе конкурса, который состоится в городе Ульяновске. Елизавета Прохорова планирует связать свою жизнь с творчеством. Например, в интеллектуальном конкурсе девушка перевоплотилась в известного композитора Чайковского, а жюри высоко оценило её лэпбук с рассказом о театральных профессиях. «Это главная победа в моей жизни и ее я посвящаю моей маме, - сказала Елизавета. - Спасибо учителям. Вы лучшие!».