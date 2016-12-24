«Дочь некрещеного мордвина» покорила зрителей

Дело «героиновых королей»
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...