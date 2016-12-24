«Дочь некрещеного мордвина» покорила зрителей

Национальный театр представил на суд зрителей новую постановку - «Дочь некрещеного мордвина», воплощенную на средства гранта Главы Мордовии. В основе спектакля лежит пьеса Валентины Мишаниной по рассказам Максима Горького «Знахарка» и «Мордовка», и этот спектакль о вере. Вера - очень тонкая материя, говорить о ней стоит осторожно, тем более когда спектакль ставится в республике, в которой проживают люди нескольких национальностей и вероисповеданий. И режиссерам спектакля Борису Маджиеву и Сергею Головченко удалось не перейти грань.

Россия - многонациональная страна, страна, в которой мирно уживаются люди разных вероисповеданий. Запрещать говорить на родном языке или насильно загонять в какую-либо религию - неправильно. Да, такое раньше бывало, но необходимо учиться на ошибках прошлого. Как говорит главная героиня спектакля Акулина, «у каждого народа свои боги. Нельзя их натравливать друг на друга». Также нельзя насильно заставлять ходить в храмы. Новая работа театра рассказывает о христианизации мордвы. Она не всегда проходила гладко. Тех, кто отказывался отрекаться от своих богов и принимать новую веру, расстреливали или ссылали в Сибирь. Вот и уживалось еще долгие годы язычество с христианскими традициями. Однако поступки человека не зависят от его национальности или веры. Если вам в трудную минуту приходит на помощь человек, то последнее, о чем у вас хватит ума спросить, - это в какого бога он верит. Поступки человека говорят лучше любых слов.

Спектакль получился очень красочным, образным, колоритным, действие не отпускало ни на минуту. Люди, не знакомые с мифологией мордовского народа, услышат красивые легенды, песни мордвы, узнают ее традиции, увидят национальные костюмы. Что может быть лучше для знакомства с культурой и историей мордовского народа?!

Присутствовавшие на премьере зрители были впечатлены спектаклем. Чуть позже в интернете появились многочисленные отзывы, вот лишь некоторые из них:

«Сказать, что спектакль понравился, это ничего не сказать... Это было очень сильно, эмоционально и душевно. Мне кажется, что благодаря этому спектаклю театр вышел на какой-то новый уровень, настолько все было профессионально и качественно, начиная со света, звука и заканчивая прекрасной режиссурой и невероятной работой каждого актера. Вы - настоящая команда профессионалов, которые не перестают удивлять и совершенствоваться…».

«Надо увидеть и прочувствовать!! Неоднозначно? Наверное. Но захватывает и не отпускает!».

«Спасибо за этот спектакль!!! Это - шедевр!!! Спасибо огромное за любовь к национальной культуре и искусству!!! Покш сюпря!!!».

«Дочь некрещеного мордвина» артисты национального театра вновь покажут 2 марта. Если пропустили премьеру, то освободите время в ближайшую субботу и обязательно сходите в театр.