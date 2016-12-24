23 февраля в Саранске пройдет общегородской день здоровья

На оперативном совещании в мэрии Глава Саранска напомнил, что 23 февраля пройдет Общегородской день здоровья.

Пётр Тултаев отметил, что программа мероприятий должна быть построена таким образом, чтобы было интересно всем - и взрослым, и детям. «Нужно проработать с ДОСААФом и военным комиссариатом совместные проекты. Они тоже могут привнести вклад по своей части в День защитника Отечества», - предложил мэр города.

Общегородской день здоровья 23 февраля пройдет на шести площадках: в парках Ленинского и Пролетарского районов, экопарке на Моховой и катках на площади по улице Коваленко, улице Гожувской, стадиона «Саранск» (бывший «Жилищник»). С 11 часов будет организована концертная программа, с 12 часов - соревнования на коньках и лыжах. Прокат коньков и лыж в Общегородской день здоровья - бесплатный. На всех площадках будут работать выездные буфеты и полевые кухни.