23 февраля в Саранске пройдет общегородской день здоровья

Штрафуйте друг друга!
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода