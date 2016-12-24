Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Новым годом

Злостных неплательщиков выселяют из квартир
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
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Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
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