Ликёроводочный завод «Саранский» получил Премию Правительства в области качества

«Шумбрат, Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!»
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб