Ликёроводочный завод «Саранский» получил Премию Правительства в области качества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Премии Правительства в области качества лучшим организациям страны. За достижение высоких результатов, внедрение высокоэффективных методов менеджмента наградой отмечен ликёроводочный завод «Саранский».

Всего на победу в конкурсе претендовали 282 предприятия промышленности, энергетики, переработки, авиации, судостроения, а также сферы услуг. По результатам экспертной оценки, наивысшее количество баллов, характеризующих в том числе удовлетворённость потребителей качеством товаров и сервиса, получили 11 организаций. В том числе - ликёроводочный завод «Саранский», курское предприятие «Фармстандарт-Лексредства», северодвинское ПО «Севмаш», рыбинское «ОДК-Сатурн», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» из Белгородской области, ООО «Хевел» (Чувашия), авиакомпания «Меридиан» (Москва), Центр реабилитации инвалидов, Уральский оптико-механический и Северский трубный заводы (Свердловская область). Все лауреаты, как отмечается, занимают лидирующие позиции в своих отраслях по качеству произведенной продукции и оказываемых услуг.

Государственные награды в области менеджмента качества сегодня присуждаются, к слову, во многих странах мира. В России Правительственная Премия учреждена еще в 1996 году. За это время лауреатами ее стали почти 200 предприятий. Участники имеют возможность бесплатно получить оценку бизнес-процессов и рекомендации по совершенствованию менеджмента, что способствует более эффективному внедрению лучших управленческих практик. С 2017 года конкурс проводит Роскачество.