«ВИВАТ» И «ВИКТОРИЯ»

22 декабря в подмосковных Котельниках состоялось открытое первенство Центра художественной гимнастики «Виват». Участие в соревнованиях приняли гимнастки из Москвы, Казани, Череповца, Саранск, Красногорска и других городов России.

Нашу республику представляли воспитанницы регионального филиала «Академии Ирины Винер».

Счастливыми обладательницами призовых мест стали: по 2012 году рождения (группа «С») - Самира Сатарова (1-е место), по 2012 году рождения (группа «Б») - Сара Ростомян (1-е место), по 2011 году рождения (группа «А») - Карина Куликова (1-е место), по 2011 году рождения (группа «С») - Татьяна Якутина (1-е место), Анастасия Поксараскина (1-е место), по 2010 году рождения (группа «А») - Владислава Журавлева (2-е место). В командном споре бронзовых наград добились девчата из коллектива «Кнопочки». Юные спортсменки выступают под руководством тренеров Натальи Озеровой, Елены и Натальи Миронюк.

Параллельным курсом в Саранске состоялся турнир с символичным названием «Виктория» - на призы чемпионки Европы, победительницы юношеских Олимпийских игр, мастера спорта международного класса Виктории Ильиной. По программе групповых упражнений призовые места заняли команды «Кочкурово» и «Виктория». В индивидуальном первенстве отличились: 2012 год рождения (группа «А») - Мария Горькова, Мария Попова, Алена Никулкина, по 2012 году рождения (группа «Б») - Ирина Байбикова, Аделя Деушева, Соня Глаголева, по 2011 году рождения (группа «А») - Мария Пятниченко, Емилия Вишнякова, Влада Медведева и Каусария Сафарова, по 2011 году рождения (группа «Б») - Арина Кадейкина, Дарья Тришкина, Софья Гузаева и Варвара Попкова, по 2010 году рождения (группа «А») - Софья Куманеева и Полина Левченко, Алина Рогожина и Софья Новичкова, Дарья Лазарева, по 2010 году рождения (группа «Б») - Дарья Сальникова и Марина Лямина, Самира Манерова, Янина Матвеева, по 2009 году рождения (группа «А») - Алина Ярмина и Тамила Рубцова, Виктория Бабакова и Кира Горбунова, Амина Бикбаева, по 2009 году рождения (группа «Б») - Кристина Тумайкина, Екатерина Тетяйкина, Анастасия Панежа, по 2008 году рождения - Екатерина Макурина, Дарья Немойкина и Анастасия Ерусланкина, по 2007 году рождения - Алина Баринова и Жанна Фильченкова, Александра Гришина, Валерия Селезнева, по 2005-2006 годам рождения - Алина Рузаева и Софья Акамова, Валерия Зуева, Наталья Тихонова и Олеся Данилова, по 2004 году рождения - Елизавета Тарасова, Анна Сидорова и Элина Давыдова, Алсу Равилова.