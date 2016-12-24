«ВИВАТ» И «ВИКТОРИЯ»

«Из-за Косолаповых мой муж получил в 2014 году инфаркт»
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...