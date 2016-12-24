Ни Родины, ни флага!

Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск

Всю минувшую неделю страна обсуждала «финт ушами», сделанный известным французским актером и по совместительству нашим бывшим «земляком» Жераром Депардье. Знаменитый артист, получивший несколько лет назад саранскую прописку, вдруг решил сменить адрес и перебрался в Новосибирск. В столице Сибири Жерар вознамерился открыть бизнес, связанный с производством продуктов питания. Нечто подобное он обещал открыть и в Саранске, но слова так и остались словами. Из Мордовии Жерар уехал по-английски, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания». И даже не пообещал вернуться. О странствиях и странностях самого известного мордвина рассказывает корреспондент «ВС».

Обещать не значит вернуться!

А ведь все так хорошо начиналось… Прописаться в Саранске Жерар Депардье решил в феврале 2013 года. Знаменитый француз обиделся на правительство родной страны, покусившееся на его большие доходы, и решил перебраться в страну, где к богатым людям относятся более уважительно. И хоть впоследствии французские власти отказались от введения налога на роскошь, пути назад для известного деятеля кино уже не было. На несколько месяцев эта новость стала одной из главных в мировом информационном пространстве. Тогда же знаменитый француз, получивший российское гражданство, что называется, по именному повелению, впервые прибыл в столицу Мордовии.

Ах какой это был въезд! Чего только стоил его танец с российским паспортом на взлетном поле саранского аэропорта! Дальше - больше. Жерар, не стесняясь, примерил на себя национальную мордовскую рубаху и в подтверждение преданности и любви к мордовскому народу прописался в квартире знакомых своего лучшего друга - тогдашнего руководителя «Госфильмофонда» РФ Николая Бородачева (кстати, нашего земляка). В этот дом на Демократической улице в Саранске журналисты и туристы ходили потом на экскурсии. Правда, самого Жерара Депардье по месту прописки застать не удалось ни разу. Он улетел тогда из Саранска так же стремительно, как и прилетел. Но в то время он еще обещал вернуться. И вообще, много чего пообещал. Он, к примеру, заверял, что в скором времени в Мордовии появится его собственный дом, который он собирался построить, фирменный ресторан, который он собирался открыть, культурный центр и что-то там еще. В многочисленных интервью Жерар Депардье постоянно подчеркивал, что саранская прописка не является пустой формальностью. Говорил, что будет часто бывать в Мордовии, и обещал сделать Саранск и Ниццу городами-побратимами. Сколько билетов на лазурный берег заказали после этих слов жители Мордовии, теперь уже, конечно, не выяснить, но планы по посещению Ниццы вынашивали тогда многие. Немногим позже актер стал послом Мордовии, которая активно готовилась к чемпионату мира по футболу FIFA, одновременно якобы отказавшись возглавить республиканское министерство культуры.

И никого тогда не насторожила столь стремительная смена родины, о меркантильных причинах такого поступка предпочитали умалчивать. В российской прессе Жерара Депардье называли гражданином мира и писали, что он очень любит Россию и Мордовию. Да он и сам не раз признавался в этом. Правда, подчеркивал, что крепить рубежи новой Родины он предпочитает на дальних подступах. С тех пор в Саранске его больше не видели. Периодически в прессе мелькали слухи об очередном проекте актера на мордовской земле, но они как-то быстро сходили на нет. Ни знаменитых французских круассанов, ни булок, пахнущих Парижем, жители мордовской столицы так и не отведали. Квартира на Демократической улице так и осталась без именитого жильца.

Последнее упоминание в прессе имени Жерара Депардье, связанное с Мордовией, датировано июлем этого года. Но вряд ли это событие добавило знаменитому французу желания еще раз посетить новую родину. А дело в том, что за время, что актер был прописан в Саранске, у него накопилась задолженность по налоговым платежам. И долг-то был копеечный, но в свете его скандальной эмиграции из Франции в Россию внимание к этой новости со стороны СМИ было вполне объяснимо. Саранские судебные приставы постарались по возможности сгладить все углы. Заявили, что долг Жерара перед российским бюджетом составляет всего тысячу рублей, да и эту тысячу представитель актера уже вернул родному государству. В общем, поводов для скандала нет. Но сам Жерар Депардье на волне пристального внимания к своим финансам вдруг заявил о желании перебраться на постоянное место жительства в Алжир. Он сказал, что эта страна давно привлекает его внимание своей загадочностью и еще чем-то.

У друга тоже проблемы

Примечательно, что параллельно со скандалом о налоговой задолженности Жерара Депардье развивался другой скандал, связанный с его не менее знаменитым другом Николаем Бородачевым. Этот скандал также имел финансовую подоплеку, правда, суммы в нем фигурировали значительно большие. Собственно, проблемы у руководителя «Госфильмофонда» РФ начались еще прошлой осенью, когда целая группа авторитетных деятелей отечественного кино обратилась с открытым письмом к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. В этом документе знаменитые актеры и режиссеры просили освободить Николая Бородачева от занимаемой должности. Ему много чего припомнили, и петиция была удовлетворена - известного уроженца Мордовии от должности все же освободили. На время страсти поутихли, но лишь для того, чтобы в конце 2018 года разразиться с новой силой.

Буквально за несколько дней до переезда Жерара Депардье в Новосибирск в СМИ появилась информация, что в отношении должностных лиц «Госфильмофонда» возбуждено сразу два уголовных дела. Их заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве. Как выяснилось, знаменитый француз пусть косвенно, но все же имел к этому определенное отношение. Дело в том, что еще в 2014 году «Госфильмофонд», которым тогда руководил Николай Бородачев, выделил на реконструкцию саранского кинотеатра «Россия» триста двадцать миллионов рублей. После реконструкции кинотеатр получил название «Центр Жерара Депардье». И все бы хорошо, только по документам храм кино в Саранске не входил в имущественный комплекс «Госфильмофонда».

Соответственно, никаких денег на реконструкцию кинотеатра организация выделять не имела права. Но деньги были выделены. Да вдобавок, как считают в Генеральной прокуратуре РФ, девять миллионов из этой суммы были выплачены некой фирме за работы, которые фактически выполнены не были.

Уже в 2017 году руководство «Госфильмофонда» приняло невыполненные работы на два миллиона рублей. Речь в данном случае идет о ремонте и обслуживании пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Надо ли говорить, что за эти «художества» нашему земляку Бородачеву может грозить перспектива оказаться на скамье подсудимых со всеми вытекающими из этого последствиями. А они, кстати, могут быть весьма печальными.

Конечно, Жерару Депардье подобная участь не грозит. Он в данном случае сам пострадал. Ведь незаконное использование бюджетных денег фактически прикрывалось его знаменитым именем. Возможно, именно поэтому французский актер решил в очередной раз сменить место жительства. Казалось бы, сам Бог велел ему вернуться обратно во Францию, но вот беда - в Париже и других крупных городах Пятой республики не утихают протесты. В числе прочего манифестанты требуют введения налога на роскошь. Стало быть, на Родину Жерару путь заказан.

Он снова обещает

Новость о прибытии Жерара Депардье в Новосибирск громыхнула в информационном пространстве как гром среди ясного неба 2 декабря. Сообщалось, что знаменитый актер прибыл в столицу Сибири с частным визитом. Все, конечно, сразу в это поверили. Впрочем, ясность наступила уже на следующий день. Целый ряд СМИ, среди которых есть и весьма уважаемые и информированные издания, сообщил, что актер уже получил новосибирскую прописку, воспользовавшись услугой выездной регистрации. В прессе даже появились слова благодарности актера в адрес многофункционального центра, в котором его быстренько переселили из Саранска в Новосибирск. Тогда же достоянием гласности стали и некоторые планы французского актера в этом регионе. Как выяснилось, Жерар Депардье собирается посетить новосибирский тепличный комбинат «Толмачевский». Представители актера косвенно подтвердили, что у него есть бизнес-интересы в регионе. Культурная программа пребывания француза в Новосибирске также оказалась весьма насыщенной. В частности, он посетил Оперный театр и Вознесенский собор. Сообщается, что актер также побывал в местном ресторане, где успел презентовать бутылку водки собственного производства. Кстати, свое решение о смене саранской прописки на новосибирскую актер объяснил выгодным географическим положением знаменитого российского наукограда.

- Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом, - рассказала журналистам бизнес-партнер актера Юлия Мосман.

Словом, известный французский актер пошел по проторенной дорожке. Нечто подобное из его уст звучало еще в 2013 году в Саранске. Слова восхищения, рассказы о бизнес-планах и съемках и прочие приятные уху рядовых жителей обещания. Конечно, велика вероятность того, что на этот раз актер все же сдержит свое слово, но если нет - тоже не страшно. Граждане мира - они такие: сегодня здесь, а завтра - там, где географическое положение лучше…

Алексей КОНСТАНТИНОВ