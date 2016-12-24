У нас дешевле!

Мордовия вошла в список регионов, в которых может подешеветь полис ОСАГО

Октябрь этого года выдался богатым на события в автомобильной сфере. Законодатели в очередной раз ужесточили ответственность за оставление места ДТП, страховщики решают, как менять тарифные коридоры стоимости полиса ОСАГО, депутаты отменяют обязанность водителя иметь при себе страховые документы, а водители требуют проверить законность установки на дорогах камер видеофиксации нарушений ПДД. Обо всем по порядку - в материале корреспондента «ВС».

Что же будет с ОСАГО?

Этот вопрос волновал водительскую общественность страны на протяжении последних полутора лет. Центральный банк РФ и Российский союз автостраховщиков не раз анонсировали повышение цен, но по разным причинам оно то откладывалось, то переносилось. И вот в октябре этого года наступила хоть какая-то ясность. Выяснилось, что Минфин РФ готов разрешить страховым компаниям самостоятельно определять границы тарифного коридора на тридцать процентов выше или ниже базовых значений с 1 сентября 2019 года. А с 1 сентября 2020 года - на сорок процентов ниже или выше базовых тарифов. Эти меры предусматривает финальная версия поправок в закон «Об ОСАГО». В скором времени страховые компании получат право использовать так называемый коэффициент нарушения ПДД. Его при расчете стоимости полиса будут применять к водителям, которые часто выезжают на встречную полосу, проезжают перекресток на запрещающий сигнал светофора или превышают скорость более чем на 60 км/ч. Для тех же автолюбителей, которые соблюдают правила дорожного движения, закон предусматривает так называемый коэффициент страховщика. Он позволит делать скидки аккуратным водителям. Отметим, что представители страховых компаний считают такую формулу расчета стоимости полиса ОСАГО наиболее справедливой, поскольку она позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого водителя. Эксперты же, в свою очередь, полагают, что новая формула расчета стоимости страховых документов позволит страховщикам взвинтить цены на автогражданку на небывалую высоту.

Новость № 2 заключается в том, что Российский союз автостраховщиков выпустил прогноз, согласно которому сразу в двадцати регионах нашей страны в ближайшем будущем снизятся тарифы на полис ОСАГО. Ближайшее будущее в данном случае - это все тот же 2019 год. Сейчас представители страховых компаний проводят анализ своих портфелей в этих регионах и в ближайшее время должны определиться с так называемым региональным коэффициентом. Он, напомним, играет одну из ключевых ролей при расчете окончательной стоимости страховых документов в том или ином регионе России. Отрадно сообщить, что в список регионов, в которых полис ОСАГО может заметно подешеветь, вошла и Мордовия.

Наконец, третья новость, имеющая прямое отношение к ОСАГО, заключается в принятии депутатами Госдумы поправок, которые уравнивают статус бумажного и электронного полисов. Документ предусматривает введение единого подхода к заключению договора автострахования на разных носителях. Результатом принятия этих поправок должна стать отмена обязательности предъявления сотруднику ГИБДД полиса ОСАГО. Наличие или отсутствие страховых документов у водителя стражи дорог будут проверять по специальным электронным устройствам. Правда, для этого МВД должно привести правила дорожного движения в соответствие с новым законом. Впрочем, представители страховых компаний подчеркивают, что полис ОСАГО водителю все равно следует иметь при себе. Поскольку оснащение инспекторов дорожного движения специальными электронными устройствами может занять определенное количество времени.

Восстановить права станет сложнее

Еще одним знаковым событием октября 2018 года стало вступление в силу новых правил восстановления водительского удостоверения. Теперь водителям, которые были лишены права управления транспортным средством, придется заплатить все наложенные на них штрафы. В противном случае права им не вернут. Вдобавок к этому для возврата водительского удостоверения лишенным прав автолюбителям придется заново сдавать теоретический экзамен в ГИБДД. При этом им придется предоставить паспорт и информацию о полной уплате штрафов. Тем же водителям, которых лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, для возврата заветного удостоверения придется пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Уехал - значит, был пьян!

Еще одним важным новшеством октября 2018 года стало одобрение Правительством РФ сразу нескольких законопроектов, ужесточающих ответственность за оставление места ДТП одним из участников. Отметим, что речь в данном случае идет только о тех дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или пострадали люди. Если при таком раскладе один из участников ДТП покинет место аварии, его автоматически будут признавать пьяным со всеми вытекающими из этого последствиями. Кстати, о последствиях. Максимальное наказание за оставление места аварии, в результате которой погибли или пострадали люди, будет увеличено сразу на два года.

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года в России зарегистрировано 12338 дорожно-транспортных происшествий, когда водители уезжали с места происшествия. Еще 1724 человека скрылись, бросив свои автомобили. Также произошло более пяти тысяч ДТП с неустановленными автомобилями.

Эксперты отмечают, что далеко не все водители знают свои обязанности при совершении дорожно-транспортного происшествия. Нередки случаи, когда, сбив человека, водитель доставляет его в больницу и, оставив все свои данные, уезжает по своим делам. При этом он считает, что выполнил все необходимые требования. Но это не так. И в данном случае они также будут привлечены к ответственности как скрывшиеся. В ГИБДД подчеркивают: после того как водитель доставил пострадавшего в больницу, он должен вернуться обратно на место дорожно-транспортного происшествия для его оформления.

Отметим, что поправки, ужесточающие наказание для водителей, покинувших место аварии, были приняты после вмешательства Конституционного суда РФ. Некоторое время назад высшая судебная инстанция страны вынесла постановление о ликвидации преимущественного положения скрывшихся после ДТП водителей над теми, кто остался на месте аварии и чье состояние опьянения можно доказать, а также над теми, кто отказался от медицинского освидетельствования.

Законность установки камер проверит Генпрокуратура

Тем временем у водителей, получивших «письма счастья», появился хороший повод для подачи жалоб на вынесенное постановление. В Генпрокуратуру РФ обратилась группа депутатов, которая потребовала проверить законность установки на улицах российских городов камер фиксации нарушений ПДД «Стрит Фалькон». Эти приборы сильно похожи на обычные уличные фонари, но имеют круговой обзор и способны фиксировать даже десятисекундную остановку в неположенном месте. Однако, по мнению депутатов, для фиксации правонарушений в области дорожного движения в качестве систем фото- и видеофиксации могут применять только специальные технические средства, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. А «Стрит Фалькон» не прошел всех необходимых испытаний и не является сертифицированным измерительным прибором, достоверно определяющим координаты транспортного средства. Он предназначен лишь для наружного наблюдения и фиксации времени, а его используют как систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Немногим ранее с аналогичной просьбой в надзорное ведомство обратилась Федерация автовладельцев России. По ее данным, из 106 проверенных комплексов фотовидеофиксации только у 11 установлены знаки, предупреждающие о приближении к такой камере. Как считают в федерации, это приводит к тому, что камеры работают не на обеспечение безопасности дорожного движения, а исключительно на пополнение бюджетов. Причем зачастую даже не региональных, а конкретных частных фирм.

На этом основании депутаты требуют законодательно запретить бессистемную установку камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Предложения законодателей заключаются в следующем: необходимо сделать камеры элементами дорожной инфраструктуры, такими же, как знаки. Их, как известно, можно устанавливать только по соответствующему проекту организации дорожного движения. То же предлагается сделать и с камерами, в том числе мобильными. Если где-то необходимо поставить камеру - надо сделать проект организации дорожного движения. Тогда использование комплексов будет упорядоченным, прозрачным и понятным.

Нужно ли говорить, что водительская общественность двумя руками за подобные предложения! Ведь если прокурорская проверка подтвердит незаконность установки «Фалькон Стрит», постановления о привлечении к административной ответственности можно будет обжаловать в судебном порядке.

Миллионы нарушителей простили из-за сбоя

Тем временем в Москве и целом ряде регионов России разразился очередной скандал, связанный с установкой комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Ряд СМИ сообщил о том, что порядка пяти миллионов водителей не получили «письма счастья» из-за сбоя в компьютерной базе данных ГИБДД. Отмечается, что проблема возникла из-за некорректного слияния баз данных. Как известно, так называемая федеральная информационная система используется центрами автоматической фиксации административных правонарушений, чьи сотрудники, узнав о нарушении ПДД, пробивают через систему адрес автовладельца для составления «письма счастья». Здесь-то и возникли проблемы. В целом ряде случаев были неправильно указаны адрес водителя или его личные данные. В результате за два года только в Москве не было вынесено около пяти с половиной миллионов постановлений. В других регионах страны отмечается схожая ситуация, правда, не в таких масштабах.

Отметим, что это далеко не первый скандальный инцидент, связанный с некорректной работой баз данных. Только за последние несколько лет можно насчитать с десяток подобных случаев. Но довести работу этих систем до идеала пока не получается.

Алексей КОНСТАНТИНОВ