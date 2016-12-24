Малик Ямбушев: «Каждый человек в душе художник»

В минувший четверг заслуженный художник Мордовии Малик Ямбушев открывал персональную выставку «Мои впечатления» в МРМИИ имени С.Д. Эрьзи. В главном музее Мордовии было многолюдно и шумно, юбиляра приехали поздравить земляки, в зале звучала национальная татарская музыка.

«Мне нравится, что, глядя на мои картины, люди ощущают мои эмоции. Каждый человек в душе художник, все видят восходы и закаты, чувствуют красоту природы, но не все могут выразить ее художественными средствами. Мне повезло, я могу это показать в своих работах, - говорит Малик Ямбушев. - Я люблю свою профессию за то, что она дает возможность писать в любое время, взять мольберт и уйти на пленэр. Я люблю природу, пейзаж, натюрморт - мои любимые жанры. Натюрморт для меня не «мертвая натура», а «тихая жизнь», которую я стараюсь оживить. По любому предмету на моих натюрмортах можно определить, в каких руках он побывал, как с ним обращались, он рассказывает о себе.

У художника нет потолка, он постоянно работает и постоянно собой недоволен. Выставки, особенно персональные, всегда дают возможность художнику определить свои недочеты, увидеть свои работы в новом свете. В мастерской они смотрятся совсем иначе, в музее картины начинают дышать, они оживают. Поэтому всегда с трепетом жду открытия своих выставок».

В экспозиции юбилейной выставки представлено более ста работ художника за последние 20 лет творчества, большая часть которых - пейзажи родного края. На них тихая родина Малика Ямбушева - сельские пейзажи Мордовии, старинные усадьбы, виды старого Саранска. Многие его работы со временем обрели статус исторического пейзажа, архитектурный облик Саранска в последнее время меняется очень быстро, но благодаря Малику Ямбушеву город, уходящий в прошлое, остается в истории. Художник объехал с этюдником всю республику, на его картинах мордовские, русские, татарские села, а также старые храмы волжских городов. Его натюрморты дышат ароматом лета, клубники, яблок.

«Буйство цвета, красок, присущее Малику, должно быть представлено именно летом!» - заметила, открывая выставку, директор музея и председатель Союза художников Мордовии Людмила Нарбекова.

«Художник, влюбленный в свой город», - так отозвался о нем еще один гость выставки, первый заместитель министра культуры и национальной политики Николай Карьгин, наградивший юбиляра ведомственной наградой за межнациональное согласие.

На вернисаже присутствовал и первый учитель юбиляра - народный художник Мордовии Виктор Петряшов, обучавший будущего художника в далёкие 1960-е годы основам изобразительного искусства.

Малик Ямбушев признался, что самым значимым достижением в своей жизни считает то, что сын Руслан пошёл по его стопам, окончил в Москве институт им. В.И. Сурикова и теперь является ведущим художником среднего поколения. Руслан поблагодарил отца за помощь и поддержку в творчестве.

Выставка «Мои впечатления» будет работать в музее имени Эрьзи до 16 сентября.