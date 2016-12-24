Расстрел на берегу

Никандров будет сидеть в Мордовии
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Расстрел на пруду в Темниковском районе стал самым обсуждаемым событием в Мордовии. О стрельбе на берегу водоема сообщили даже федеральные новостные агентства. Ночью 18 августа на пруду близ села Кочемасово 36-летний директор саранской фирмы «Монтажно-строительная компания» Евгений Манаев рас-стрелял двух жителей темниковского села Кушки из травматического револьвера. Итог разборки оказался печален - 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин скончался, а его земляк 35-летний автомеханик Николай Кузьмин был тяжело ранен и сейчас находится в больнице. Стрелок арестован, правоохранители выясняют причину конфликта, который привел к трагедии.
Пуля угодила в сердце
Сотрудник УФСИН Артем Колабкин три недели назад переехал в Темников с супругой и ребенком. Однако на выходные решил вместе с семьей погостить у родителей в селе Кушки. Вечером парень сказал родным, что пойдет к другу Николаю Кузьмину. По одной из версий, в час ночи парни решили поехать на рыбалку на пруд рядом с селом Кочемасово. Хозяином пруда считается местный житель Андрей Наумов. Скорее всего, он взял водоем в аренду, эту информацию проверяют правоохранительные органы.
«Андрей Наумов - уроженец села Польское Цибаево, - говорят жители села Кушки. - Несколько лет назад он уезжал на заработки на Север. Потом вернулся, жил в Саранске, а какое-то время назад взял в аренду пруд рядом с селом Кочемасово. Расчистил его и запустил туда мальков. Облагородил территорию, построил на берегу беседки, баню. Кто-то утверждает, что порыбачить на водоеме можно было за деньги, другие говорят, что посидеть с удочкой сторож пруда 68-летний отец Наумова Иван пускал всех желающих. Запрещалось ловить рыбу сетью и другими браконьерскими способами».
По одной версии, приехавшие ночью на водоем Колабкин и Кузьмин получили добро на рыбалку от сторожа, но якобы стали удить рыбу сетями. Из-за этого и разгорелся конфликт. По другой версии, жители села Кушки разъезжали по берегу на машине, что вызвало недовольство у отдыхавших на водоеме родственников арендатора пруда. В тот вечер здесь отдыхала компания, в которой находился зять хозяина пруда Евгений Манаев. Гости приехали в Темниковский район на охоту из Саранска. Однако во время выяснения отношений ни Манаев, ни его приятель ружьями не пользовались. Зато Евгений достал зарегистрированный травматический пистолет «Гроза» и пару раз выстрелил в машину строптивых рыбаков. Одна из пуль угодила в лобовое стекло.
Артем Колабкин и Николай Кузьмин дали по газам, вернулись в Кушки, где взяли на подмогу еще одного приятеля, Александра Власова. Он был знаком со сторожем Иваном Наумовым и попытался вести с ним переговоры - требовал компенсировать ущерб за поврежденное лобовое стекло.
Тем временем Евгений Манаев с рыбаками Кузьминым и Колабкиным разговаривали в беседке. Однако диалог не задался, парни набросились на приезжего. В борьбе Манаев выхватил револьвер и нажал на спусковой крючок. Выстрелом в упор стрелок угодил в спину Колабкину. Затем Евгений дважды пальнул в Кузьмина, тому пули попали в живот.
Ранения от травмата оказались тяжелыми, прапорщику УФСИН пуля угодила в сердце. Услышав выстрелы, Власов прибежал в беседку - раненые Колабкин и Кузьмин лежали на полу. Манаев выстрелил в третьего товарища, но тот успел увернуться и в ответ ударил стрелка палкой, тот потерял равновесие и упал. Тем временем мужчина подхватил раненых и понес в машину. По словам Власова, со стороны Манаева он слышал щелчки курка револьвера. Но ему повезло: либо у стрелка закончились патроны, либо пистолет дал осечку. Власов перевез раненых товарищей в ближайшую больницу. Однако довезти живым Артема не смог, по дороге парень скончался. Николая удалось спасти, врачи сделали ему операцию.
В 4.30 из больницы медики позвонили в полицию и рассказали о погибшем и раненом от огнестрельных ранений. Правоохранительные органы выяснили, где произошла бойня, и направили к пруду несколько нарядов. Вскоре Евгений Манаев был задержан, у него нашли револьвер, с помощью которого он учинил расправу.
Сельчане сейчас активно обсуждают происшествие на водоеме. Жители села Кушки утверждают, что рыба в этом конфликте была вовсе ни при чем. Кузьмин и Колабкин якобы ехали в Польское Ардашево, но ночью перепутали дорогу, заехали на пруд недалеко от Кочемасова и стали разъезжать по берегу. И якобы они были пьяны. На пруду находилась другая компания - сторож Иван Наумов, Евгений Манаев и их приятель. Судя по всему, они тоже были нетрезвые. Сейчас по делу назначены экспертизы, которые позволят точно определить состояние участников конфликта.
Родственники Евгения Манаева настаивают, что его выстрелы - это вынужденная мера, на мужчину якобы напали и стали избивать. Чтобы защитить себя, Евгений воспользовался пистолетом. Близкие стрелка утверждают, что в адрес отца арендатора пруда Ивана Наумова уже поступают анонимные звонки с угрозами. Неизвестные пригрозили пенсионеру расправой, если он еще раз появится на водоеме.
«Сотрудниками Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», - сообщила старший помощник СКР по РМ Наталья Афанасьева. - Устанавливаются причины конфликта, а также все обстоятельства произошедшего. Предполагаемое орудие преступления - травматический револьвер - изъято. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается».
Стрелок от показаний отказался
Когда в Темниковском районном суде Евгению Манаеву избирали меру пресечения, он сообщил, что женат, воспитывает 7-летнего ребенка, проживает в Саранске, не судим. При этом он занял выжидательную позицию, от каких-либо показаний отказался, сославшись на конституционное право. Следователь СКР по РМ ходатайствовал в суде об избрании Манаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в особо тяжком преступлении, может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. В суде Манаев просил не сажать его в СИЗО, а заключить под домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Манаева в следственный изолятор, как минимум, на два месяца.
«Артем служил прапорщиком в колонии, а Николай работает автомехаником»
«Погибшего Артема Колабкина могу охарактеризовать только с положительной стороны, - говорит глава Кушкинского сельского поселения Лариса Мельникова. - Очень хороший, отзывчивый парень был. После школы Артем окончил Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности. Затем его призвали служить в армию. Отслужил, устроился работать в УФСИН. Служил прапорщиком в Лечебно-исправительной колонии № 3 в Барашево. Артем мечтал поступить в вуз, получить высшее образование и стать офицером. Раньше у Колабкина там долгое время работал отец, сейчас он на пенсии. Его мама - человек в селе уважаемый, работает учителем в школе.
Артем первым всегда участвовал в общественных работах в селе. Помогал местные родники и купель чистить, делал там мостики, полы, на сельском кладбище постоянно убирался. Жаль парня, у него ведь жена осталась и двухлетняя дочка. Меньше месяца назад Артем с супругой купили дом в Темникове, отремонтировали его и переехали туда жить.
Проводить Артема в последний путь пришло все село. Многие коллеги из УФСИН в форме приезжали проститься с Колабкиным. Люди не могли сдержать слез, это большая потеря для родителей, близких, односельчан. Эта трагедия не оставила равнодушным никого, все выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Кто бы что сейчас ни говорил, человека уже не вернешь.
Про Николая Кузьмина тоже могу сказать только хорошее. Когда служил в армии, то участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Вернулся домой - женился, сейчас вместе с женой они воспитывают двух дочерей 10 и 14 лет. Обе учатся в школе. Николай - человек работящий, старается обеспечить семью. Он хорошо разбирается в технике. Недавно арендовал помещение в Темникове, работает там автомехаником, чинит машины. Надеюсь, что он поправится и все у него наладится. В селе за него переживают. По последней информации из больницы, состояние его стабилизировалось, только вторую пулю пока не извлекли. У Николая задеты печень и почка».
Калашников № 2
Сразу после того как случилась эта история с расстрелом на пруду, многие вспомнили, что она очень схожа с той, что произошла с Павлом Калашниковым ровно год назад. Тогда директор оружейного магазина из Саранска открыл огонь из охотничьего ружья по гостям свадьбы, которые купались в пруду у мостка, установленного рядом с его земельным участком. Ранения получили четыре человека, в том числе невеста. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Прокуратура в суде просила посадить Калашникова на 10,5 лет. Однако суд переквалифицировал статью на более мягкую, и стрелок получил 3 года и 1 месяц колонии-поселения. Не прошло и двух недель после вердикта суда, как в Мордовии произошел новый конфликт из-за водоема. На этот раз последствия куда более серьезные. Если удастся доказать вину Евгения Манаева, ему грозит наказание до 20 лет колонии.
Алексей Николаев
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Врач погорела на продаже липовых медсправок
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана