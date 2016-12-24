Расстрел на берегу

Расстрел на пруду в Темниковском районе стал самым обсуждаемым событием в Мордовии. О стрельбе на берегу водоема сообщили даже федеральные новостные агентства. Ночью 18 августа на пруду близ села Кочемасово 36-летний директор саранской фирмы «Монтажно-строительная компания» Евгений Манаев рас-стрелял двух жителей темниковского села Кушки из травматического револьвера. Итог разборки оказался печален - 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин скончался, а его земляк 35-летний автомеханик Николай Кузьмин был тяжело ранен и сейчас находится в больнице. Стрелок арестован, правоохранители выясняют причину конфликта, который привел к трагедии.

Пуля угодила в сердце

Сотрудник УФСИН Артем Колабкин три недели назад переехал в Темников с супругой и ребенком. Однако на выходные решил вместе с семьей погостить у родителей в селе Кушки. Вечером парень сказал родным, что пойдет к другу Николаю Кузьмину. По одной из версий, в час ночи парни решили поехать на рыбалку на пруд рядом с селом Кочемасово. Хозяином пруда считается местный житель Андрей Наумов. Скорее всего, он взял водоем в аренду, эту информацию проверяют правоохранительные органы.

«Андрей Наумов - уроженец села Польское Цибаево, - говорят жители села Кушки. - Несколько лет назад он уезжал на заработки на Север. Потом вернулся, жил в Саранске, а какое-то время назад взял в аренду пруд рядом с селом Кочемасово. Расчистил его и запустил туда мальков. Облагородил территорию, построил на берегу беседки, баню. Кто-то утверждает, что порыбачить на водоеме можно было за деньги, другие говорят, что посидеть с удочкой сторож пруда 68-летний отец Наумова Иван пускал всех желающих. Запрещалось ловить рыбу сетью и другими браконьерскими способами».

По одной версии, приехавшие ночью на водоем Колабкин и Кузьмин получили добро на рыбалку от сторожа, но якобы стали удить рыбу сетями. Из-за этого и разгорелся конфликт. По другой версии, жители села Кушки разъезжали по берегу на машине, что вызвало недовольство у отдыхавших на водоеме родственников арендатора пруда. В тот вечер здесь отдыхала компания, в которой находился зять хозяина пруда Евгений Манаев. Гости приехали в Темниковский район на охоту из Саранска. Однако во время выяснения отношений ни Манаев, ни его приятель ружьями не пользовались. Зато Евгений достал зарегистрированный травматический пистолет «Гроза» и пару раз выстрелил в машину строптивых рыбаков. Одна из пуль угодила в лобовое стекло.

Артем Колабкин и Николай Кузьмин дали по газам, вернулись в Кушки, где взяли на подмогу еще одного приятеля, Александра Власова. Он был знаком со сторожем Иваном Наумовым и попытался вести с ним переговоры - требовал компенсировать ущерб за поврежденное лобовое стекло.

Тем временем Евгений Манаев с рыбаками Кузьминым и Колабкиным разговаривали в беседке. Однако диалог не задался, парни набросились на приезжего. В борьбе Манаев выхватил револьвер и нажал на спусковой крючок. Выстрелом в упор стрелок угодил в спину Колабкину. Затем Евгений дважды пальнул в Кузьмина, тому пули попали в живот.

Ранения от травмата оказались тяжелыми, прапорщику УФСИН пуля угодила в сердце. Услышав выстрелы, Власов прибежал в беседку - раненые Колабкин и Кузьмин лежали на полу. Манаев выстрелил в третьего товарища, но тот успел увернуться и в ответ ударил стрелка палкой, тот потерял равновесие и упал. Тем временем мужчина подхватил раненых и понес в машину. По словам Власова, со стороны Манаева он слышал щелчки курка револьвера. Но ему повезло: либо у стрелка закончились патроны, либо пистолет дал осечку. Власов перевез раненых товарищей в ближайшую больницу. Однако довезти живым Артема не смог, по дороге парень скончался. Николая удалось спасти, врачи сделали ему операцию.

В 4.30 из больницы медики позвонили в полицию и рассказали о погибшем и раненом от огнестрельных ранений. Правоохранительные органы выяснили, где произошла бойня, и направили к пруду несколько нарядов. Вскоре Евгений Манаев был задержан, у него нашли револьвер, с помощью которого он учинил расправу.

Сельчане сейчас активно обсуждают происшествие на водоеме. Жители села Кушки утверждают, что рыба в этом конфликте была вовсе ни при чем. Кузьмин и Колабкин якобы ехали в Польское Ардашево, но ночью перепутали дорогу, заехали на пруд недалеко от Кочемасова и стали разъезжать по берегу. И якобы они были пьяны. На пруду находилась другая компания - сторож Иван Наумов, Евгений Манаев и их приятель. Судя по всему, они тоже были нетрезвые. Сейчас по делу назначены экспертизы, которые позволят точно определить состояние участников конфликта.

Родственники Евгения Манаева настаивают, что его выстрелы - это вынужденная мера, на мужчину якобы напали и стали избивать. Чтобы защитить себя, Евгений воспользовался пистолетом. Близкие стрелка утверждают, что в адрес отца арендатора пруда Ивана Наумова уже поступают анонимные звонки с угрозами. Неизвестные пригрозили пенсионеру расправой, если он еще раз появится на водоеме.

«Сотрудниками Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», - сообщила старший помощник СКР по РМ Наталья Афанасьева. - Устанавливаются причины конфликта, а также все обстоятельства произошедшего. Предполагаемое орудие преступления - травматический револьвер - изъято. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается».

Стрелок от показаний отказался

Когда в Темниковском районном суде Евгению Манаеву избирали меру пресечения, он сообщил, что женат, воспитывает 7-летнего ребенка, проживает в Саранске, не судим. При этом он занял выжидательную позицию, от каких-либо показаний отказался, сославшись на конституционное право. Следователь СКР по РМ ходатайствовал в суде об избрании Манаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в особо тяжком преступлении, может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. В суде Манаев просил не сажать его в СИЗО, а заключить под домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Манаева в следственный изолятор, как минимум, на два месяца.

«Артем служил прапорщиком в колонии, а Николай работает автомехаником»

«Погибшего Артема Колабкина могу охарактеризовать только с положительной стороны, - говорит глава Кушкинского сельского поселения Лариса Мельникова. - Очень хороший, отзывчивый парень был. После школы Артем окончил Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности. Затем его призвали служить в армию. Отслужил, устроился работать в УФСИН. Служил прапорщиком в Лечебно-исправительной колонии № 3 в Барашево. Артем мечтал поступить в вуз, получить высшее образование и стать офицером. Раньше у Колабкина там долгое время работал отец, сейчас он на пенсии. Его мама - человек в селе уважаемый, работает учителем в школе.

Артем первым всегда участвовал в общественных работах в селе. Помогал местные родники и купель чистить, делал там мостики, полы, на сельском кладбище постоянно убирался. Жаль парня, у него ведь жена осталась и двухлетняя дочка. Меньше месяца назад Артем с супругой купили дом в Темникове, отремонтировали его и переехали туда жить.

Проводить Артема в последний путь пришло все село. Многие коллеги из УФСИН в форме приезжали проститься с Колабкиным. Люди не могли сдержать слез, это большая потеря для родителей, близких, односельчан. Эта трагедия не оставила равнодушным никого, все выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Кто бы что сейчас ни говорил, человека уже не вернешь.

Про Николая Кузьмина тоже могу сказать только хорошее. Когда служил в армии, то участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Вернулся домой - женился, сейчас вместе с женой они воспитывают двух дочерей 10 и 14 лет. Обе учатся в школе. Николай - человек работящий, старается обеспечить семью. Он хорошо разбирается в технике. Недавно арендовал помещение в Темникове, работает там автомехаником, чинит машины. Надеюсь, что он поправится и все у него наладится. В селе за него переживают. По последней информации из больницы, состояние его стабилизировалось, только вторую пулю пока не извлекли. У Николая задеты печень и почка».

Калашников № 2

Сразу после того как случилась эта история с расстрелом на пруду, многие вспомнили, что она очень схожа с той, что произошла с Павлом Калашниковым ровно год назад. Тогда директор оружейного магазина из Саранска открыл огонь из охотничьего ружья по гостям свадьбы, которые купались в пруду у мостка, установленного рядом с его земельным участком. Ранения получили четыре человека, в том числе невеста. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Прокуратура в суде просила посадить Калашникова на 10,5 лет. Однако суд переквалифицировал статью на более мягкую, и стрелок получил 3 года и 1 месяц колонии-поселения. Не прошло и двух недель после вердикта суда, как в Мордовии произошел новый конфликт из-за водоема. На этот раз последствия куда более серьезные. Если удастся доказать вину Евгения Манаева, ему грозит наказание до 20 лет колонии.

Алексей Николаев