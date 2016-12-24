Удушение «гильотиной»

Стали известны подробности смертельного поединка, в котором погиб артист ансамбля «Разгуляй» Дмитрий Зобнин

В Октябрьском районном суде стартовал процесс по делу о гибели 36-летнего артиста народного ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» Дмитрия Зобнина. К несчастью для себя, он решил помериться силой с более молодым коллегой - 26-летним Романом Анашкиным. Последний в пылу схватки применил удушающий прием, соперник потерял сознание и скончался. Изначально следствие инкриминировало виновнику трагедии обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности» (санкции по ней предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы). Однако позже дело переквалифицировали на статью - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание по ней может грозить Анашкину 15 годами неволи!



50 тысяч рублей за победу

Трагедия произошла утром 13 августа минувшего года в квартире на улице Ярославской. Здесь собрались трое мужчин и 18-летняя девушка. Накануне компания бурно отмечала выступление на концерте в Ичалках. Артисты начали праздновать творческий успех сразу же после концерта, а ночью продолжили веселье в кафе и клубе. Уже утром компания переместилась в квартиру одного из артистов. Каких-либо конфликтов между мужчинами не было, коллег по ансамблю связывали дружеские отношения. По словам знакомых, Дмитрий Зобнин после застолья нередко изъявлял желание с кем-нибудь «сразиться». В этот раз принял вызов Роман Анашкин, в свое время он занимался боксом. В шутку Зобнин сказал, что за победу в поединке полагается денежный приз в 50 тысяч рублей. Во время борьбы Роман схватил Дмитрия за шею и применил удушающий прием. Зобнин потерял сознание и обмяк. Перепугавшиеся коллеги срочно вызвали «скорую помощь». Однако приехавшие медики осмотрели артиста и развели руками - Дмитрий Зобнин был уже мертв. Врачи зафиксировали смерть от механической асфиксии - удушения.

Дмитрий Зобнин выступал в ансамбле с момента его основания в 2003 году. Помимо творческой деятельности мужчина был ответственным за костюмы и реквизит. Коллеги по «Разгуляю» о погибшем отзываются только в положительных тонах - талантливый артист, надежный друг и просто хороший человек. У Дмитрия Зобнина остались жена Оксана и 12-летняя дочь.

Такое же положительное мнение у артистов и о Романе Анашкине. Порядочный, неконфликтный, отзывчивый молодой человек. С детства увлекался танцами, посещал секцию бокса. Окончил филологический факультет Мордовского педагогического института. После учебы реализовывал себя в балете.

«Все произошло ситуативно, какого-то умысла у меня не было»

Несмотря на тяжесть предъявленного обвинения, Роман Анашкин находится под подпиской о невыезде, а потому явился на заседание самостоятельно в компании друзей.

- Родился 22 ноября 1990 года в Саранске, - представляется в суде Роман Анашкин. - Образование высшее, не женат, детей не имею. Работаю артистом балета в республиканском Дворце культуры. Проживаю в Саранске, не судим.

- Роман Анашкин обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», - cообщил гособвинитель Олег Костин. - 13 августа прошлого года Роман Анашкин и Дмитрий Зобнин находились в квартире своего знакомого Виталия Простовилина по адресу: улица Ярославская, 6. Около 9 часов утра Зобнин предложил Анашкину провести борцовский поединок и выяснить, кто из них сильнее. Мужчины обсудили правила борьбы - договорились об условных сигналах для остановки поединка при сильных болевых ощущениях. Схватка проходила в детской комнате, во время борьбы Анашкин провел против Зобнина удушающий прием «гильотина».

Роман удерживал шею Дмитрия между подмышкой и предплечьем, а ногами - тело соперника. Тем самым он намеренно перекрыл доступ кислороду оппоненту и удерживал 2 минуты 40 секунд. Это значительно превышает время - 15-20 секунд, в течение которого можно было провести эффективные реанимационные действия и не дать умереть Зобнину. Сам Дмитрий никаких сигналов об окончании борьбы не подавал. Через какое-то время Анашкин отпустил соперника и понял, что тот находится без сознания. От пережатия сонной артерии и асфиксии Зобнин скончался на месте. Анашкин не желал наступления смерти Дмитрия, но сознательно допускал причинение ему вреда. Роман безосновательно долго удерживал Зобнина и тем самым причинил ему умышленный тяжкий вред здоровью, от которого наступила смерть.

- Анашкин, обвинение вам понятно, признаете вину? - спрашивает судья.

- Понятно. То, что это произошло умышленно, - нет.

- Признаете частично?

- Я признаю, что в смерти Димы я виновен, но все произошло ситуативно, какого-то умысла у меня не было.

- Желаете выразить свое отношение к предъявленному обвинению?

- В конце судебного следствия.

«Сын был мне первым помощником»

Судебное следствие началось с допроса потерпевшего. Им признан 54-летний отец погибшего Дмитрия Зобнина Юрий.

- Вы знали подсудимого?

- Нет, не знал.

- Расскажите, что вам известно об обстоятельствах гибели сына?

- О том, что случилось 13 августа, я узнал от внука, а он связывался с Простовилиным. Сын должен был поехать выступать в Арзамас… В последний раз с сыном мы с женой разговаривали вечером 12 августа. Дима сказал, что едет с коллективом с концерта из Ичалок. После этого спокойно легли спать. Супруга Димы в тот день вместе с ребенком уехала в Рузаевку. Они перезванивались на протяжении всей ночи. Утром сын уже не брал трубку. Мы забеспокоились, стали обзванивать знакомых, товарищей, коллег. Дозвонились до Виталия Простовилина. Он сказал, что Димы нет в живых. Простовилин сказал, что сын боролся с Анашкиным. Сначала Дима его поборол, а потом Роман. В борьбе Анашкин его задушил. Потом я поехал в морг, и когда увидел тело сына, он был весь синий. После смерти прошло каких-то 4 часа, а он уже весь синий. Я таких трупов в своей жизни не видел.

- Как бы вы охарактеризовали сына?

- Сын был мне первым помощником… - не может сдержать слез мужчина. - Мы купили землю на улице Кузнецкой, десять лет строили дом, Дима активно мне помогал как с домом, так и с огородом. Работали с ним рука об руку. В последнее время он трудился на трех работах. У себя в квартире сын сделал прекрасный ремонт. Строил планы на жизнь, о смерти не думал.

- Как Дмитрий себя вел в состоянии алкогольного опьянения? Характер у него менялся?

- Дима, конечно, выпивал, но был всегда адекватен. Никогда не видел, чтобы сына в таком состоянии тянуло с кем-то побороться. Про него якобы говорили, что он занимался борьбой, ничем подобным он не занимался. Он у меня по жизни музыкант. Ходил в детскую творческую школу в кружок по баяну, по гитаре. В университете учился по классу фортепиано. То, что он самбист, неправда.

- Были ли у вашего сына заболевания, которые способствовали тому, чтобы он терял сознание?

- Он был абсолютно здоровым человеком, по больницам практически не ходил.

- Когда вы видели сына в последний раз?

- Днем 12 августа он заходил к нам домой вместе с женой. Сын сказал, что едет на концерт в Ичалки.

- Может быть, вы заметили у него какие-то телесные повреждения?

- Нет, никаких повреждений не было.

- Вы написали в показаниях, что от гибели сына испытали глубокие нравственные страдания, моральный вред.

- Да, я до сих пор не могу отойти от трагедии.

«Сейчас молодежь вся так гуляет, и никто не душит и не убивает!»

- Скажите, почему ваш сын ночевал не дома? - спрашивает отца погибшего адвокат Анашкина.

- По объяснениям товарищей сына, после концерта они посидели в двух кафе, а потом продолжили гулять у коллеги.

- Часто так было, что сын не ночевал дома?

- Я про такие вещи не знаю, сын с женой живут отдельно. В их семейную жизнь я не вмешивался.

- Это нормально, что супруга была с ребенком в Рузаевке, а муж не ночевал дома?

- Нормально! Сейчас молодежь вся так гуляет, и никто не душит и не убивает! Все приходят домой здоровые и целые.

- Можете сказать, с кем ваш сын дружил, общался?

- Ни Простовилин, ни Анашкин не друзья. Они танцоры, работали в ансамбле «Лейне», а сын - солист в «Разгуляе». От сына я слышал про Простовилина, они как-то вместе работали на стройке, а про Анашкина никогда не слышал.

- А как они оказались в одной компании?

- Я с ними не гулял, не знаю.

- Вы говорили про моральный вред. Можете озвучить сумму?

- Пока не готов это сделать.

Поединок снимали на телефон

Следующей на допрос суд вызывает Софию Власову:

- Я работаю в РДК, танцую в ансамбле «Лейне». С Анашкиным мы вместе работали.

- Расскажите, что произошло 12 августа?

- В тот день наш коллектив вместе с «Разгуляем» выступал с концертом в Ичалках. После мероприятия поехали все вместе на автобусе в РДК. Коллеги решили отметить успешное выступление, я собиралась домой, но подруга Юлия просила остаться. Мы немного посидели в РДК, а потом компанией переместились в кафе «Карма», а потом и в клуб «Альпы». В последнем заведении были Зобнин, Анашкин, Простовилин, Юлия, Булычев и я. Ночью мы с Булычевым уехали. Утром позвонила Юля и сказала, что Диме стало плохо - вызвали «скорую», ждем результата. Я приехала, поднялась в квартиру Простовилина. Коллеги рассказали, что Рома и Дима дурачились, боролись, и Анашкин по неосторожности задушил Зобнина. Как это произошло, Юля не видела, поскольку находилась в другой комнате.

- Вы рассказали не все. Что еще скрываете от суда? Видеосъемку кто проводил? - спрашивает адвокат отца Зобнина.

- Прошло много времени, и я уже забыла про это. Да, я слышала, что Виталий Простовилин проводил съемку поединка между Ромой и Димой на телефон. Правда, самого видео я не видела.

- Компания в РДК, в кафе выпивала?

- Да, выпивали, но ребята были не сильно пьяные.

- Конфликты какие-то были в компании?

- Нет, не было никаких конфликтов.

«Зобнин был любителем побороться, после того как выпьет»

- Мы с коллегами решили выпить пива после концерта, - рассказывает другой свидетель, артист балета РДК Максим Ведяев. - Пили пиво в автобусе, когда ехали из Ичалок, потом в РДК, а затем переместились в кафе «Карма». Из кафе я ушел в 22 часа. На следующий день мне позвонил коллега Дмитрий Булычев и рассказал, что Зобнин и Анашкин боролись в квартире у Простовилина, и кто-то кого-то убил. Я не поверил, сказал еще, что это плохая шутка. Позже позвонил Простовилину и поинтересовался, что же произошло. Он рассказал, что ребята дурачились, боролись. Анашкин во время борьбы с Зобниным провел удушающий прием. Дима стал весь бордовый и потерял сознание. Вызвали «скорую», но спасти его не удалось.

Зобнин был любителем побороться, после того как выпьет. Правда, никаких конфликтов в компании не было, вся эта борьба просто ребячество, ничего серьезного, все в шутку. Дмитрий часто рассказывал, что в юношестве занимался самбо. Он был крепким мужчиной, я верил в то, что он занимался единоборствами. Как-то раз в РДК Зобнин предложил побороться коллеге Сурайкину. Поединок проходил в балетном зале. Они тогда зеркала побили, потом еще восстанавливали за свой счет.

- Вам Зобнин тоже предлагал побороться? - спрашивает адвокат отца Зобнина.

- Да, и мне предлагал, но я отказался. С моими габаритами нет смысла с ним бороться, по массе я намного меньше его.

- Анашкин занимался каким-то видом спорта?

- Давно занимался боксом, но потом бросил, начались проблемы со зрением.

«Поединок на деньги - это были просто понты»

- 12 августа я не ездил с коллективом в Ичалки на концерт, потому что работал диджеем на свадьбе в клубе «Альпы», - рассказывает Виталий Простовилин, хозяин квартиры, где произошла трагедия. - Коллеги позвонили мне и сказали, что отмечают концерт, предложили присоединиться, но я не мог - работа. Где-то в половине первого ночи ребята сами приехали в «Альпы», хотели попеть в караоке. Были Зобнин, Анашкин, Булычев и две девушки, Юлия и София. Ребята пели песни, общались, выпивали, но все были в адекватном состоянии, никаких конфликтов между ними не было. В 3.30 компания уехала из клуба, раньше других ушли Дмитрий Булычев и София Власова. Анашкин, Зобнин и Юлия договорились, что позже подъедут к Булычеву. Я закончил работу в 5 часов утра. Ребята позвонили и предложили присоединиться. Я поехал к Булычеву и заметил, что Зобнин, Анашкин и Юлия сидели на лавочке у дома Булычева, оказалось, что он не открыл им дверь. Стали думать, куда пойти дальше.

Тогда Зобнин предложил: «Едем к тебе, я знаю, у тебя жена с ребенком уехали». Мы с женой не так давно купили квартиру, ребята захотели посмотреть жилище. Вчетвером мы отправились ко мне в квартиру на улицу Ярославской, 6. У нас к тому времени было полбутылки водки и две полторашки пива. Мы сидели общались в дружеской обстановке. Около 8 часов утра мы с Зобниным вышли в подъезд покурить. Встретили соседа Алексея Чужайкина. Пригласили его посидеть с нами. Он выпил рюмку и ушел, сказал еще, что жена будет ругаться.

Зобнин любил побороться после застолья и вскоре предложил мне борцовский поединок. «Давай поборемся, кто выиграет, тот отдает победителю 50 тысяч рублей», - шуткой предложил Дмитрий. Поединок на деньги - это были просто понты, ни у кого из нас такой суммы не было. Бороться в своей квартире мне не хотелось. Я стал отшучиваться: «Дима, ты здоровее меня, вставай в партер, тогда поборемся». Мы прикалывались, а Рома Анашкин в это время снимал на телефон, как мы дурачились.

«Роман отдал мне телефон, и я продолжил снимать видео»

- Мы в компании часто снимаем забавные моменты на телефон, - продолжает Простовилин. - Дима отказался вставать в партер, сказал, что при девушке этого делать не будет. Тогда Зобнин предложил побороться Анашкину. Роман согласился. Парни стали раздеваться, Дима остался в трусах, а Рома в шортах. Ребята заранее оговорили правила поединка - при болевом приеме и окончании схватки нужно было постучать ладонью о пол. Это был сигнал об окончании борьбы. Я попросил рябят не бороться в зале, боялся, что они мне все там разгромят, тогда они переместились в детскую. Роман отдал мне телефон, и я продолжил снимать видео.

Во время поединка Анашкин оказался на полу, а Зобнин сверху, но Роману удалось провести удушающий прием. Анашкин захватил шею соперника между подмышкой и предплечьем и стал удерживать. Дима кряхтел и пытался вырваться, но у него ничего не получалось. Кулаки у Зобнина были сжаты, в какой-то момент они разжались, я передал это Роману. «Все, я отпускаю!» - с этими словами Анашкин отпустил оппонента. Зобнин не дышал. Роман кинулся делать Дмитрию массаж сердца, мы вызвали «скорую». Дима не приходил в себя. Сначала приехала одна машина с медиками, потом вторая.

- Вы сказали, что Зобнин любил побороться.

- Да, это не в первый раз. Как-то раз он боролся с коллегой в балетном зале РДК, они побили там зеркала. Еще вместе с Зобниным мы работали на стройке. У коллеги был день рождения, он пригласил всех в баню. Мужики отмечали двое или трое суток. Меня в этой компании не было, а Дима присутствовал. После празднования Зобнин пришел весь в синяках и ссадинах. Я поинтересовался, что произошло. Дима рассказал, что боролся в бане, когда отмечали день рождения коллеги. Еще кто-то из коллег показывал мне видео, где Зобнин после какого-то застолья борется на руках.

- Велась ли онлайн-трансляция поединка в интернет?

- Нет, никакой онлайн-трансляции не было.

- В каком состоянии находился Анашкин, когда увидел, что Зобнин не дышит?

- Он был испуган, находился в шоковом состоянии.

- На видеозаписи слышно, как вы говорите такую фразу: «По ходу - все». Что вы имели в виду?

- Имел в виду, что Зобнин сдался.

- Когда Анашкин отпустил Зобнина, он подавал признаки жизни?

- Да, хрипел.

После процесса журналисты пытались пообщаться с Романом Анашкиным.

- Роман, вы согласны с предъявленным обвинением?

- Нет, не согласен, но от комментариев воздержусь. Все, что пишут в газетах, неправда.

- Возможно, адвокат желает дать комментарий по состоявшемуся первому заседанию? - журналисты обращаются к защитнице Анашкина.

- Я, пожалуй, тоже пока не буду ничего комментировать. Единственное, что мы не согласны с квалификацией. Непонятно, в связи с чем моему подзащитному вменяется статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», тогда как изначально дело возбуждалось по статье «Убийство по неосторожности».

Алексей НИКОЛАЕВ