ВЕРНУЛИСЬ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

17 июля «Мордовия» стартует в первенстве ФНЛ

16 мая в третьем тестовом матче на стадионе «Мордовия Арена», за два тура до финиша, главная команда республики оформила чемпионство в группе «Урал-Приволжье» второго дивизиона (ПФЛ). Возвращение в ФНЛ, на второй этаж отечественного футбола, на счастье, не было отложено в долгий ящик и заняло всего лишь один сезон. Большую часть турнирной дистанции «Мордовия» выступала не только без поражений, но и без пропущенных мячей. Трудности с достижением результата появились весной, в силу вполне объективных причин (те, кто играл в футбол, поймут), но и их подопечные Марата Мустафина с честью преодолели.

Оставшиеся в календаре матчи с «Оренбургом-2» и «Уралом-2» исчерпали свое значение. По сути, теперь это всего лишь формальность, которую необходимо соблюсти. Однако старт нового сезона не за горами, а почти что на пороге, и о том, в каком состоянии, в какой комплектации и в каком настроении наша команда к нему подойдет, лицам, ответственным за клуб, необходимо задумываться уже сейчас. Согласно принятому в феврале на общем собрании ФНЛ проекту, датой, к которой необходимо провести колоссальный объем работы, следует считать 17 июля.

На игре с уральцами уместно вручить «Приз зрительских симпатий» - награду лучшему игроку, обладателей которой не находилось только в откровенно неудачных сезонах 2004 и 2016/2017 годов, а также в 1988 году, когда «Светотехника» выступала на любительском уровне. Сейчас каких-либо препятствий к этому нет. Напротив, в чемпионский сезон ни в коем случае нельзя забывать о традициях, сохранявшихся сквозь десятилетия, даже в самые непростые времена.

Перечислим тех, кто притягивал к себе любовь болельщицких масс, в прежние годы: 1987 - Владимир Инчин, 1989 - Алексей Бессонов, 1990 - Николай Иванов, 1991 - Эдуард Шаповалов, 1992 - Альберт Федосов, 1993 - Сергей Дикарев, 1994 - Сергей Дикарев, 1995 - Сергей Марков, 1996 - Сергей Дикарев, 1997 - Эдуард Зацепин, 1998 - Сергей Савочкин, 1999 - Владислав Архипов, 2000 - Валерий Клейменов, 2001 - Олег Губанов, 2002 - Виталий Никулкин, 2003 - Олег Веретенников, 2005 - Кирилл Курочкин, 2006 - Дмитрий Сысуев, 2007 - Александр Гайдуков, 2008 - Денис Снимщиков, 2009 - Алексей Мулдаров, 2010 - Рустем Мухаметшин, 2011/2012 - Руслан Мухаметшин, 2012/2013 - Руслан Мухаметшин, 2013/2014 - Алексей Иванов, 2014/2015 - Антон Коченков, 2015/2016 - Евгений Луценко.

Кого можно назвать главным претендентом на почетный трофей сейчас?! Пожалуй что более достойной кандидатуры, чем доморощенный голкипер-рекордсмен, державший свои ворота на замке на протяжении 13 матчей подряд, трудно придумать. «Сухой» рекорд Дениса Шебанова в 1189 минут действительно фантастический. Ранее наиболее продолжительным в плане игры «на ноль» считался показатель в 634 минуты, достигнутый Сергеем Горбачевым в 2001 - 2002 годах (да и то со значительными паузами, в ходе которых в воротах играл Эдуард Смирнов). Свой небольшой перерывчик у Шебанова тоже был, но причиной тому стала отнюдь не конкуренция за место в составе, а досадная травма, полученная на предматчевой разминке. Новый рекорд едва ли не вдвое превышает предыдущий. Как говорится, почувствуйте разницу!

Евгений СУЛЕЙМАНОВ