При покупке лотерейного билета предъявите паспорт

Репортер

 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту. Причем данное правило распространяется на приобретение лотерей как через специализированные точки продаж, в различных торговых сетях, так и через интернет.
Данное требование связано с поправками в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Эти правила введены для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/или распространитель - зафиксировать паспортные данные.
Как пояснила начальник контрольного отдела УФНС России по РМ Наталья Канаева, подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
«Налоговые органы наделены полномочиями на проведение контрольных мероприятий по выявлению фактов проведения (непроведения) операторами, распространителями лотерей идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в том числе в электронном виде с использованием интернета, выплате, передаче или предоставлении им выигрышей.
В случае установления фактов неисполнения требований законодательства организации и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», - подчеркнула Наталья Канаева.

 

 

                       

 

 

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
8714 рублей на первенца

Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году

Любой запрет за ваши деньги!

Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний

Что благоустраивать будем?

Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...

Конкурс красоты

№5  Ксения

 Посмотреть все фотографии