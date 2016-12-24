При покупке лотерейного билета предъявите паспорт

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту. Причем данное правило распространяется на приобретение лотерей как через специализированные точки продаж, в различных торговых сетях, так и через интернет.

Данное требование связано с поправками в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Эти правила введены для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/или распространитель - зафиксировать паспортные данные.

Как пояснила начальник контрольного отдела УФНС России по РМ Наталья Канаева, подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

«Налоговые органы наделены полномочиями на проведение контрольных мероприятий по выявлению фактов проведения (непроведения) операторами, распространителями лотерей идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в том числе в электронном виде с использованием интернета, выплате, передаче или предоставлении им выигрышей.

В случае установления фактов неисполнения требований законодательства организации и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», - подчеркнула Наталья Канаева.