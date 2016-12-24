В Саранске выступят будущие звезды фигурного катания

В ближайшие три дня Ледовый дворец Саранска будет принимать первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Каждый любитель фигурного катания сможет бесплатно увидеть выступления будущих звезд. Да, к нам приедут юниоры, но их имена уже хорошо известны в профессиональных кругах. Посмотрите на их катание сейчас, вживую, и вы обязательно станете в дальнейшем следить за их спортивной карьерой. Ведь кто-то из них своими достижениями в скором будущем прославит нашу страну.

Саранск ранее 4 раза принимал первенства России: в 2009, 2010, 2013 и 2014 годах. Также столица Мордовии была местом проведения чемпионата России (2011 и 2012), финала Кубка России (2015-2017), первенства России младшего возраста (2017), спартакиады учащихся (2013, 2015 и 2017) и спартакиады молодёжи России (2008 и 2016). В 2015 году в городе проводился международный турнир Mordovian Ornament, а в 2016 году - этап юниорской серии Гран-при. К нам приезжали в то время не очень известные Александр Самарин, Анна Погорилая, Даниэль Самохин, Денис Васильев, Наталья Забияко и Александр Энберт, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро и многие другие фигуристы, которые сейчас входят в число лучших фигуристов своих стран.

Кого Саранск увидит в этом году? Надо сказать, что к участию в первенстве России допускаются спортсмены по наибольшей сумме набранных очков на двух этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале Гран-при среди юниоров.

Предварительный список участников юниорского первенства России появился на официальном сайте федерации фигурного катания нашей страны в конце прошлой недели, и в нем немало примечательных фамилий. Причем список этот непосредственно перед соревнованиями еще пополнится.

Очень представительным обещает стать женский турнир. Среди фаворитов - Алена Косторная, занявшая на последнем чемпионате России третье место, уступив лишь Алине Загитовой и Марине Сотсковой. Без боя не отдаст первого места Александра Трусова, выигравшая в прошлом году юниорский финал Гран-при. Саша обещала выучить тройной сальхов и четверной тулуп. Станислава Константинова на чемпионате России в Санкт-Петербурге покорила зрителей и судей своей произвольной программой и в итоге заняла высокое 4-е место. Наш заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова осыпала эту юную фигуристку комплиментами, заявив, что с таким прокатом фигуристка в любой другой стране обеспечила бы себе место в сборной и поездку на Олимпиаду.

Скорее всего, запомнятся зрителям также выступления Анастасии Губановой, Анастасии Таракановой и Дарьи Паненковой. У последней, по мнению тренера Этери Тутберидзе, необычный «зависающий» прыжок. К тому же Дарья выполняет каскад три-три с двумя руками наверх. На прошедшем в декабре юниорском финале Гран-при три российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова заняли весь пьедестал почета. Дарья Паненкова - пятая, Софья Самодурова - шестая. Вы представляете, какая битва за чемпионство будет в Саранске?!

У мужчин тоже будет на кого посмотреть. Например, Алексей Ерохов, хотя и занял на последнем чемпионате России 8-е место, в своем активе имеет два четверных прыжка! Интересно будет увидеть выступления Владимира Самойлова, Романа Савосина, Макара Игнатова, ставшего четвертым в финале юниорского Гран-при, Артура Даниеляна.

Захватывающая борьба развернется и в спортивных парах. На юниорском финале Гран-при, который проходил в декабре прошлого года, сразу две наши пары попали на пьедестал. Второе место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, «бронзу» завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Другие российские пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Александра Полуянова/Дмитрий Сопот - заняли там же пятое и шестое места соответственно. И всех их ждут в Саранске!

Нешуточная борьба развернется и в танцах на льду. В столицу Мордовии приедут четыре пары, пробившиеся в юниорский финал Гран-при. Причем все они выступили там очень достойно. Танцоры Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин впервые в карьере выиграли юниорский финал Гран-при. Софья Полищук - Александр Вахнов стали бронзовыми призерами. Софья Шевченко - Игорь Еременко и Арина Ушакова - Максим Некрасов завершили соревнования на 4-м и 5-м местах соответственно. Какие места будут у них на первенстве России - жители Саранска увидят сами, придя в Ледовый дворец.

Первенство откроется в среду. В 14.00 начнутся соревнования в короткой программе у юношей. В 16.45 - открытие первенства России. В 17.30 соревновательную программу продолжат девушки, за ними следом - в 20.15 - зрители смогут увидеть короткую программу в танцах на льду.

25 января уже определятся первые победители. И вновь первыми на лед выйдут юноши. В 14.00 начнется их произвольная программа. В 17.15 стартуют соревнования пар, любители фигурного катания увидят короткую программу. В 19.15 девушки определят призеров первенства России.

В пятницу 26 января чемпионы определятся в танцах на льду и в парах. Начало соревновательного дня в 12.00.

Надо отметить, что вход на соревнования бесплатный, приходите, поддержите спортсменов, ведь интереснее и приятнее выступать в полном зале. Если есть желание - возьмите с собой мягкие игрушки для подарка понравившимся фигуристам.