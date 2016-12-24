Саранск увидит «Старшего сына» питерских постановщиков

В Русской драме идет работа над новым спектаклем. Молодые питерские постановщики ставят на сцене ГРДТ РМ комедию Александра Вампилова «Старший сын». Режиссер Игнатий Кириллов и сценограф Ильшат Вильданов - свободные художники. Им по 30 лет, оба - выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне РГИСИ), имеющие за плечами опыт работы со многими театральными коллективами.

Спектакли режиссера Кириллова видели зрители Курска, Новокузнецка, Тулы, Мурманска, Пензы. Художник-сценограф Вильданов тоже поколесил по матушке-России, делал спектакль в Польше. Из последних его работ следует отметить «Бесконечный апрель», поставленный в Хабаровском краевом театре драмы, и «Ганди молчал по субботам» в Кемеровском драматическом театре. Кстати, «Бесконечный апрель» режиссера Евгении Богинской и сценографа Ильшата Вильданова в феврале будет показан в Москве в рамках внеконкурсной программы «Золотой Маски» - «Маска Плюс». Фестиваль «Маска Плюс» включает спектакли, не вошедшие в основной конкурс, но дошедшие до финала. Таким образом, работу молодого художника-постановщика Ильшата Вильданова будут оценивать столичные зрители и критики.

Коренной петербуржец Игнатий Кириллов и уроженец Башкирии Ильшат Вильданов, покоряющий Северную столицу, знакомы со студенческих лет, но работать вместе им еще не приходилось. В этом отношении их свел Саранск.

Руководитель Русской драмы Андрей Ермолин признается: «Я рад, что ребята выбрали советскую классику, мне интересно, каким голосом они споют эту песню. Ведь если бы эту пьесу ставил режиссер моего возраста, у него была бы позиция отца семейства Сарафанова-старшего. А они ее видят с позиции старшего сына. Мы выдвигаем этот спектакль на соискание Гранта Главы республики. Проект наш называется «Молодые - молодым». В нашем городе очень большой процент молодежи. А театр - дело молодое, энергичное. Дух времени, ритм времени молодежь ощущает по-другому. Сейчас мы видим, как меняются поколения зрителей и актеров. В театр пришло много молодежи, им вести за собой современного зрителя. Спектакль «Старший сын» мы покажем на фестивале «Соотечественники», который состоится, как всегда, в конце марта - начале апреля».

Игнатий Кириллов рассказал журналисту «ВС», как режиссерская профессия дает ему возможность знакомиться с разными театральными коллективами, городами. Кстати, Саранск питерским гостям очень нравится: маленький, уютный, пешком можно обойти весь центр города.

- Сотрудничество завязывается по-разному, в данном случае я просто взял телефон и позвонил в Саранск, в драматический театр, предложил поставить пьесу Вампилова. Это первая моя работа с драматургией Александра Вампилова и первый приезд в Саранск. Почему выбрал эту пьесу? Мне 30 лет, я родился в стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. А Вампилов - это советский Чехов.

Мы живем в эпоху интернета и мобильных телефонов, живем, не видя друг друга, это надоедает даже молодым. Хочется простого человеческого общения. И подозреваю, не только мне. А сцена как раз показывает живого человека…

У меня появилась внутренняя потребность в этом материале. Поэтому мы сейчас работаем над ним. Когда мы начинали думать над пьесой, то отказались от «музейности», это живой конкретный материал, очень глубокий, - отношения отцов и детей. У нас любят говорить о семье и семейных ценностях. А что такое семья, никто не знает. Что такое отношения отца и сына? В 90 процентах случаев папа - это чувак, который сидит у телека и откупается от ребенка. Это ли отец? И что такое сын? У меня самого растет маленький ребенок. Я папа - он сын, а как это будет через 20 лет?

Нам нравится работать с саранской труппой, вообще, атмосфера в театре замечательная. В спектакле заняты молодые актеры театра, а Сарафанова-старшего будет играть Алексей Тимин. Премьера спектакля состоится 16 марта. Мы ставим перед собой задачу - сделать спектакль про человека. Это достаточно реалистическая история. Сейчас все увлекаются условностью, а я, как вредный человек, решил сделать реализм. Меня достал плохой условный театр. Питер в этом отношении сейчас театральная провинция, очень много идет бездарнейших спектаклей, где форма важнее содержания. Надоели модные театральные тренды. Наша задача как постановщиков - наладить диалог с публикой. Мы все живем в семьях, а понятия «родной человек» зачастую просто не существует. Мы не знаем, что это такое. Получаются смешные ситуации, когда жены живут с мужьями, которые им чужие, и ходят на работу, где у них родные люди. Как вообще вычленить понятия «родственник», «близкий человек»? Мы не задумываемся над этим, хотя это, наверное, самое важное в жизни. Мне хочется, чтобы наш зритель тоже задумался над этими вопросами.

Ильшат Вильданов придумал сценографию и костюмы для многих питерских театров, его имя хорошо известно в профессиональных кругах. А еще Ильшат известен как портретист - он делает шаржи, участвует в выставках театральных художников. В этом году он стал членом Союза художников России.

В свое время Ильшат Вильданов приехал в Санкт-Петербург, чтобы поступить в художественную академию им. Репина, но «…недобрал баллы и поступил в СПбГАТИ на сценографию, - признается сценограф. - И там меня затянуло… Оказалась, это намного интереснее, чем я ожидал. В театре можно увидеть чувства, они транслируются со сцены, здесь более тонкая, чувствительная атмосфера. Декорации к «Старшему сыну» у нас будут условно реалистичные, которые легко трансформируются в ту или иную сцену. Пространство спектакля будет состоять из неких станков, которые напомнят о советском блоковом строительстве».

Галина БАЛАШОВА