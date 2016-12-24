Алена Рыбина-Егорова: «Для меня семья всегда на первом месте»

На прошлой неделе в Музее имени С.Д. Эрьзи открылась персональная выставка саранского художника Алены Рыбиной-Егоровой «…Где слов важнее тишина». Живопись, графика и иконопись - всего 90 работ, выполненных Аленой в последние годы. Большую часть экспозиции занимают портреты. На них - дочь, сын, мама и папа, коллеги-художники, а еще пейзажи, натюрморты и тематические картины, выполненные в разной технике, излучающие спокойную красоту, свет и любовь… Отдохнуть душой и зарядиться положительной энергией от работ Алены посетители музея смогут до 5 февраля. Перед открытием первой персональной выставки художник дала интервью «ВС».

- Как появилось такое поэтическое название выставки?

- Я долго думала над названием, две ночи не спала и придумала такие строки. Они отражают суть творчества. Мы, художники, работаем наедине с собой, в тишине… Я люблю поэзию, в детстве даже стихи писала. Сейчас, к сожалению, времени на чтение не хватает, поэтому на стенах моей мастерской висят листочки с распечатанными стихами. Они меня держат в тонусе, дарят хорошее настроение. Помните Пастернака? «Не спи, не спи, художник!». Времени художнику всегда не хватает, а хочется успеть все. Я часто во время работы в мастерской слушаю аудиокниги...

- Как складывается обычный день художника Алены Рыбиной?

- Я официально в свободном плавании, у меня нет другой работы. И спасибо Господу Богу за то, что удается держаться на плаву, получать заказы. Правда, на творчество времени остается немного. Мой день начинается со школы. Привожу сына в школу и еду в мастерскую. Каждый божий день с утра до 8 вечера. Иногда выезжаю на объекты, строящиеся дома и квартиры, потому что занимаюсь дизайном интерьеров, делаю росписи на стенах, барельефы. Занимаюсь этим уже 10 лет, делаю вещи эксклюзивные по своим эскизам. Всему училась сама, ночами просиживала перед компьютером, читала об особенностях материалов, окончила дизайнерские курсы в Доме науки и техники. На сегодняшний день 10-15 моих авторских барельефов украшают дома и квартиры горожан. Последняя моя такая работа - «Одуванчики», размером 2.90 x 2.30. Хозяйка коттеджа говорит, что это у них стена для селфи, все гости фотографируются на ее фоне.

- Вы окончили отделение прикладного творчества художественного училища, а занимаетесь дизайном и живописью...

- Когда мы с сестрой поступали в училище, не было набора на живописное отделение. Оксана поступила на оформительское, а я - на прикладное. И хотя была возможность после 1-го курса перевестись, я уже не пошла - подружилась с однокурсницами, не захотела уходить в другую группу. И никогда потом не жалела о своем выборе. В дальнейшей жизни мне все знания и навыки очень пригодились. Я научилась и шить, и вышивать, и вязать. Когда родилась моя дочка, купить ничего было нельзя - 90-е годы. Я все шила, вязала для нее сама. Себе придумывала и шила костюмы и даже пальто.

Мы с сестрой во время учебы делали уроки за одним столом и обменивались знаниями. Она знала, чему учат меня, а я видела, что делает она. Нам было все интересно, хотелось научиться всему. Мы подпитывались друг у друга постоянно, поэтому, наверное, и получились из нас такие универсалы.

Творческое любопытство сохранилось во мне до сих пор, и это мне нравится. Оно позволяет разнообразить работу. Мне надоедает писать пейзажи, я пишу в мастерской портреты, сажусь за икону - совсем другое настроение. А когда выезжаю за город на объект, там люди, идет стройка, и я работаю уже со строительными материалами.

Если бы занималась только живописью и ждала, когда продадутся мои картины в салоне, возможно, и не выплыла бы. Жизнь заставляет быть мобильной, учиться новому и, конечно, подталкивает профессиональное любопытство - смогу ли. Окончив прикладное отделение, все время доказываю, что могу и живописью заниматься, и графикой, и скульптурой, и иконой, и дизайном. И если люди это заказывают мне, значит, я не худой художник…

- Вы 17 лет не занимались творчеством совсем, что вас заставило вернуться к профессии?

- Первым после долгого перерыва я написала свекра - Юрия Ивановича Рыбина, бывшего мэра Саранска. Этот портрет сейчас на выставке. А потом понеслось, я написала сынишку, дочку, мужа. Пошли заказы… У сестры было помещение, где мы работали, потихоньку возвращались к профессии, собрали первую выставку совместную, вступили в Союз художников. Конечно, не все было просто: нас не хотели принимать в Союз художников, но мы со всем справились.

- Ваш любимый жанр - портрет. Когда вы пишете лица людей по фотографиям, как вы понимаете суть человека, его эмоции, настроение?

- Я всегда прошу несколько фотографий, желательно разного возраста. Смотрю, изучаю лицо, всегда спрашиваю знак зодиака - я немного увлекаюсь астрологией. Если есть возможность увидеть человека вживую, прошу несколько минут посмотреть на него. Работать по фото, конечно, сложнее и дольше. Но портрет для меня все равно самый легкий жанр. Мне интереснее писать человека. В процессе работы над портретом человек становится роднее. Когда делаю совсем незнакомого человека, прошу заказчика посмотреть и «поправить», если что-то не угадала.

Сейчас много заказов на иконы. Эта работа требует полной отрешенности, скрупулезности, вдохновения особенного. И, конечно, перед тем как писать икону, получаю благословение батюшки. Учила нас иконописи Анжела Романова, за что ей большое спасибо. Иконопись мне очень нравится, она совсем другая по энергетике, по настроению. Над иконой могу сидеть днями и ночами, не поднимая головы. Спокойно, тихо, умиротворенно, кропотливо, часто работая с лупами. Живопись более эмоциональна: стоишь у холста, отходишь, смотришь…

- Кто и что вас вдохновляет?

- Мне всегда нравились Репин, Крамской, Шишкин. Я изначально понимала, что я реалист. Но мне хочется найти что-то свое, вдохновляюсь какими-то своими мыслями, задумываюсь над жанровыми картинами. Мы начали совместную выставочную жизнь с сестрой Оксаной 2009 году. Сейчас закончилась подпитка друг другом, каждая из нас ищет свой путь, свое лицо. Нам есть что показать на персональных выставках. На сегодняшний день у меня есть около ста работ и неисправимая натура - все время хочется пробовать что-то новое. И не только в творчестве. В 40 лет я встала на сноуборд. Бог дал много энергии и любопытства, жадности до жизни во всех ее проявлениях.

- Творчество - это главное в вашей жизни?

- Нет. Главным для меня всегда была и всегда будет семья. Мне не удалось получить высшее профессиональное образование, но у меня есть моя семья, мои дети. Да, 17 лет занял период «гнездования», но я ни о чем не жалею. У меня замечательные, талантливые дети. Соне 25 лет, она танцующий хореограф. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Объездила со своим коллективом DANCE-COOL весь мир. Как и мама, живет в своей профессии. Ванюше - 13, он школьник, энергичный, талантливый. У него все впереди. Наверное, всему приходит свое время. Возможно, тогда, в 90-х, мы как художники и не состоялись бы...

Если бы сейчас меня поставили перед выбором, быть только художником или матерью, я бы отодвинула все свои желания и выбрала материнство. Для меня семья всегда на первом месте. У нас перед глазами пример отца, для которого семья, дети всегда были на первом месте. Мне бы хотелось быть для своих детей таким примером. Ведь сколько ты вложишь в них, столько потом и получишь. Я с 20 лет веду семейную жизнь и себе отказывала во многом, жила интересами дочери, как мои родители в свое время. «Хотите учиться музыке, вот вам скрипка и пианино, хотите рисовать - вот вам кисти и краски». Они были сами люди творческие, музыкальные, спортивные, такими и нас вырастили. И, конечно, я всегда поддерживаю своих детей в любых начинаниях. Пусть ищут себя, занимаются любимым делом.

- Трудно быть женщиной-художником?

- Профессия художника очень сложная. А быть женщиной-художником еще сложнее. Нужно совмещать семью и творчество, всегда чем-то приходится жертвовать, прилагать колоссальные усилия, чтобы успевать быть еще и мамой, женой. Мы никогда не ведем разговоров «что приготовить на обед или когда убраться», это у нас все делается по ходу, когда голова занята другими вещами. …Поэтому женщин-художников так мало. А если бы я была мужчиной, стала бы скульптором, я форму чувствую идеально.

- О чем мечтаете?

- О новой просторной мастерской, в которой смогу воплотить свои задумки. Хочу написать триптих, посвященный семье, больших размеров. В этой мастерской тесновато для такой работы. Планов много, мысли о новых проектах спать не дают. Среди ночи просыпаешься, думаешь, вот так это надо сделать, а цвет наложить по-другому. Если работа в удовольствие, устали не знаешь…

Галина БАЛАШОВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА