Музей Эрьзи представляет творчество Алены Рыбиной-Егоровой

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12 января в Музее им. С.Д. Эрьзи откроется первая персональная выставка Алены Рыбиной-Егоровой с поэтическим названием «…Где слов важнее тишина».
Дизайнер, живописец и график Алена Егорова в 1991 году окончила прикладное отделение Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова, а в 2003 году - экономический факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.
Алена занимается дизайном интерьеров жилых и общественных помещений, создает барельефы и витражи, пишет иконы, портреты, пейзажи, натюрморты, тематические картины. С 2009 года она активно участвует в выставках. Ее работы находятся в частных коллекциях, художник много работает на заказ.
Член Союза художников России Алена Рыбина-Егорова неоднократно представляла свои работы на городских, республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставках. С успехом на разных площадках прошли совместные выставки Алены с сестрой - Оксаной Рощиной-Егоровой.
На персональной экспозиции Алены Рыбиной-Егоровой «…Где слов важнее тишина» будет представлено около 80 живописных и графических работ, на которых посетители увидят улочки старого Саранска, деревенские виды, портреты и натюрморты.
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
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