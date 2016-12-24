Нас ждет кардинальный перелом

Социум

Известный астролог рассказала, чего ждать россиянам от нового 2018 года

Татьяна Борщ - уникальный человек. Она профессиональный музыкант, пианист, журналист, сценарист, продюсер, автор серьезных документальных фильмов, которые выходят на телеканале «Звезда», а также один из самых известных российских астрологов. Почти тридцать лет к каждому Новому году она составляет астрологические прогнозы, которые отличаются удивительной точностью. Это она предсказала обвал рубля в 1998 году, уход Бориса Ельцина и даже «побег» Бориса Березовского. За советом к астрологу приходят самые известные люди - правда, не афишируя это. О том, что ждет россиян в новом 2018 году, Татьяна Борщ рассказала нашему журналисту с присущей ей искренностью и однозначностью.
- Татьяна, как вы думаете, в чем секрет популярности ваших предсказаний?
- Однажды я ввела в предсказания разные разделы - такие, как «бизнес», «семья», «деньги». Я придумала их для удобства - чтобы люди могли пользоваться гороскопами и при этом понимали, о чем идет речь. И я никогда не пишу книги астрологическим языком: например, что Марс вошел в такой-то знак, - потому что читателям это ни о чем не говорит. Для них я пишу достаточно бытовым языком, человеческим. И это правильно. Если астролог говорит: «У вас так плохо стоит Венера», - ему можно ставить двойку. Если астролог говорит на астрологическом языке - значит, он пытается скрыть свою беспомощность и просто не умеет делать бытовой прогноз.
- Как вы относитесь к тому, что некоторые считают астрологию чем-то мистическим, запретным…
- Астрология возникла очень давно. И первые астропрогнозы - это календари, которые базируются на солнечном цикле. Правда, на Востоке был принят лунный цикл - у них летоисчисление идет по лунному календарю, а на Западе - солнечный календарь. И первые предсказания были очень практичные. Они структурировали время. Если мы сейчас знаем, какой сегодня день и сколько сейчас времени, то люди древности этого не знали. И им нужно было понимать, в каком периоде времени они находятся и что должны делать. То есть когда идти на охоту, когда сеять, когда убирать урожай. Если бы не было календарей - жизнь превратилась бы в полный хаос. Помните, индейцы в рассказах говорили: «Я с тобой встречусь через восемь лун»? Это указание на время. На Западе человек говорил: «Завтра будет четверг, вот тогда мы с тобой встретимся в такое-то время». И это тоже астропрогноз. То есть первые прогнозы были очень простыми. И первой начала развиваться сельскохозяйственная астрология. Всем известный посевной календарь по сей день базируется на лунных циклах. Эти знания собирались веками и были систематизированы. И это не мистика - это практика.
- Но религия и сейчас не очень хорошо относится к астрологии, заглядыванию в будущее…
- При этом у всех правителей были свои астрологи. В частности, у отца Петра Первого - царя Алексея Михайловича - это был монах Симеон Полоцкий. Он даже выбирал дни, когда царь должен был ходить к царице для зачатия здорового потомства. Он выбрал нужный день, и, как сказано в летописях того времени, царица понесла. И Симеон сказал, что родится замечательный царь, один из лучших царей своего времени, очень сильный человек и так далее... Сейчас многие служители церкви к ней относятся не очень благосклонно. Но так было не всегда. Когда-то астрология как наука развивалась служителями церкви - людьми, которые имели достаточно свободного времени для наблюдения за звездами, составления учебников и так далее. Это была чрезвычайно уважаемая наука.
- В наступающем году состоятся выборы президента России. Что говорят звезды: кто победит?
- Я не сомневаюсь, что выиграет Владимир Владимирович Путин - тут, как говорится, к бабке не ходи. Но за этой победой последуют очень многие изменения. Многие из них придутся на лето - образно выражаясь, можно сказать, что полетят многие головы, может кардинально поменяться структура власти, это будет очень болезненно и сложно. И лето будет очень тяжелым для нашей страны - и в финансовом отношении, и в отношении перемен во власти - нас ждет кардинальный перелом. А осень будет уже более спокойная. Если говорить о России в целом, то для нашей страны более благоприятный период начнется с 2022-2023, 2025 годов. А до этого времени будет продолжаться эта ломка. Но в том плохом, что есть у нас сейчас, уже зарождаются ростки чего-то хорошего. Они маленькие, не очень заметные, но они есть. А вот в Европе - как раз наоборот: в том хорошем, что у них есть, уже зарождаются ростки нехорошего. Это потеря духовной ориентации. Сейчас с группой мы снимаем фильм о пересмотре итогов Второй мировой войны. И меня страшно поразила картина в Освенциме: в концлагере, в котором уничтожали людей, работает ресторан! Это бизнес-предприятие, там толпы народа! Конечно, в Европе есть прекрасные люди, но общая тенденция такая, что в хорошем видны ростки совершенно циничного отношения к самым важным вещам.
- Многих волнуют отношения Северной и Южной Кореи. Люди задаются простым вопросом: войны не будет? Все успокоится?
- Детально я не занималась этим вопросом. Но есть личное ощущение, что глобальной войны - ситуации, как во время Второй мировой, - не будет. Но люди же - такие создания, что они научились уничтожать друг друга по-разному. И вот такая «ползучая» война может быть. Чем ближе к 2021-2022 годам нашего столетия, тем больше ситуация будет ухудшаться. И мировой кризис тоже. Потому что так всегда бывает на смене экономических эпох. А поскольку смена экономической эпохи совпадает со сменой эпохи большой - то есть земная ось переходит из знака Рыб в знак Водолея - все будет обострено. Мы живем во время перемен. Но общество будущего вернется к идеям равенства и братства. Эпоха Водолея  - это как раз эпоха равенства и братства. Потому что справедливость - это вечная мечта человечества. И к этому мы все придем. Но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
- Во что выльется экономический кризис для россиян? Доллару вроде бы уже некуда расти…
- Сейчас вообще нет валют, которые были бы надежны.
- Даже криптовалюты?
- Если бы вы спросили про это лет через пять, десять - возможно, да. А пока - нет. Если есть какие-то деньги, то лучше купить недвижимость. Цены упали уже практически до дна. Упадут и еще немного. В России сейчас самое выгодное время для приобретения недвижимости. Тем более что и ставки кредитные будут уменьшаться. Но хочу сделать важное замечание: астрология - это наука о циклах, подъемах и спадах, которые случаются во всех сферах. И интересы людей здесь не имеют никакого значения. Не люди участвуют в циклах - а циклы управляют людьми. Вселенная - это некий большой компьютер, где все отчасти расписано. Занимаясь прогнозами, я не могу этого не видеть.
- Так как же нам вести себя в следующем году? Рисковать? Залечь на дно? Что поможет сохранить свои ресурсы?
- Это индивидуальная ситуация. Каким-то людям нужно рисковать, идти вперед. А другим, возможно, нужно собраться с силами. Астрология исходит не из того, что есть хорошие и плохие периоды. Каждый период хорош для чего-то конкретного. Приведу такой пример. Допустим, вы потеряли работу. Конечно, вы будете ее искать - если вы профессионально активный человек. Но пока у вас есть свободное время, пока вы ее не нашли, вы можете заняться собой. Можно начать учить язык. Можно научиться чему-то новому, вспомнить о спорте, для этого даже денег не надо - гуляйте в парке, подтягивайтесь, приседайте и так далее…
- Если нами управляют циклы, в чем может проявляться свобода воли человека?
- Допустим, вам что-то не нравится в стране. Но, чтобы изменить какую-то ситуацию кардинально, нужна большая масса людей. И нужно, чтобы созрела сама ситуация. То есть, выйдя на Красную площадь, вы ничего не измените. Когда вы работаете в коллективе, вы владеете ситуацией на 20-30 процентов. Как вы себя поведете - тоже имеет значение, но многое зависит и от других людей. То есть вы все равно не владеете ситуацией на 100 процентов. Когда же вы живете в своей семье - 50 или 40 процентов, в зависимости от расклада ролей, принадлежит вам. Но огромный процент принадлежит другому человеку, который рядом с вами. А вот когда вы остаетесь один на один с собой, тут вы полностью свободны относительно себя. Это касается здоровья, собственного тела, мозга, который можно либо развивать, либо опустить. То есть изменение собственной судьбы начинается только с изменения себя, без изменения других. Судьбу человека можно сравнить с деятельностью спортсмена. Он много тренируется, но никому эти тренировки не нужны, никто их не видит. И вдруг на чемпионате мира или на Олимпиаде он становится чемпионом. Это - минуты. Но в этих минутах заключена вся предыдущая затраченная энергия. Поэтому периоды счастья у всех нас очень небольшие. А периоды подготовительные к этому счастью - длинные. И только работа над собой дает нам какую-то свободу. Другой свободы у нас нет.
- А можно ли поменять судьбу?
- Что такое судьба? Это развертывание характера во времени. Человек рождается с определенным характером. Но мы все - осознанные люди. И в какой-то период времени начинаем понимать достоинства и недостатки своего характера. И только в работе над собой - а это самая тяжелая работа - кроется свобода воли. Другой свободы нет. Например, я хочу быть балериной, но у меня нет данных. Нужно ли мне этим заниматься? Или такой пример. Кто-то родился в семье, где хорошая обстановка и родители стараются как-то воспитывать своих детей. А кто-то родился в семье алкоголиков. Понятно, что у этих детей разные стартовые площадки. То есть судьба определяет основные параметры. Кстати, по гороскопу всегда можно сказать, в какой семье родился человек. Даже о состоянии матери в тот момент, когда он родился. Вот у нас в семье трое детей. И у всех у нас разная характеристика семьи, потому что мы родились в разные периоды нашей семьи. По гороскопу также можно сказать о потенциале воли. Воля и осознанность человека могут помочь ему «подтянуть» свою судьбу на новый уровень в рамках коридора, который дали звезды.
- Совместимость знаков зодиака в личных отношениях - что вы думаете об этом, насколько серьезно это можно воспринимать?
- На самом деле это очень и очень сложный вопрос. Что такое личные отношения? Что такое совместимость? Дело в том, что каждый человек предназначен для какой-то своей связи. Для кого-то комфортны только гармоничные связи. А кому-то гармоничные связи ужасно скучны. Допустим, если человеку нервы не трепать, ему скучно жить. Как один парень сказал: «Меня не интересуют хорошие девочки - меня интересуют стервы». Какая совместимость может быть в этом случае? Она будет конфликтная. Поэтому первое, что ты смотришь в гороскопе, - это какой партнер нужен конкретно этому человеку. Такого партнера он к себе и притянет, потому что он ему внутренне необходим. Поэтому часто вопросы совместимости базируются прежде всего на натальной карте самого человека. Что ему нужно? И в любой натальной карте будут портрет жены, портрет мужа, количество браков, количество разводов. Все это уже «прописано»…
- А как же «вторые половинки»?
- Конечно, они существуют. Но кто это для вас? Часто говорят про партнера: «Это моя карма. Это мой кармический человек!». Я вам скажу по-другому. Любая встреча, особенно длительная - если люди встречаются несколько лет и даже год-два-три - зачем-то была нужна. И называть эту встречу какой-то проходящей, пока вы ждете свою карму, странно. Каждый человек, который появляется в нашей жизни, чему-то нас должен научить. И он может быть вашей половинкой - какое-то количество времени.
- А в этом вопросе у нас хотя бы выбор есть? Или этот человек уже «вменен» нам судьбой, звездами?
- Нам только кажется, что мы делаем выбор… Потому что характер нашего партнера и время его появления уже есть в натальной карте. Но по большому счету полностью на этот вопрос пока еще не ответил никто. И я не думаю, что на него можно будет ответить. Мы никогда не сможем проверить вариант: «что было бы, если бы...». Когда человек приходит к астрологу и астролог предупреждает его о некоторых проблемах - допустим, о денежной проблеме, я всегда говорю: «Вы можете это минимизировать, но вы не можете это убрать совсем».
- А что, кстати, делать, если звезды предвещают денежную потерю?
- Вложить куда-то. То есть ты их добровольно куда-то отдаешь - и уже нечего терять. Это древняя система: спонсорская помощь, благотворительность - она как раз на этой штуке и была основана. Если ты отдашь - ты и не потеряешь.
- То есть, если вовремя узнать свой гороскоп, можно избежать предсказуемых потерь?
- К астрологу приходят люди, которые и должны были прийти. Особенно если речь идет о судьбоносных событиях. Кому-то дано о них знать, а кому-то - нет… У меня есть постоянные клиенты, которые ходили ко мне годами. Но вот примерно за год до трагических событий, некоторые - до своей смерти, они просто исчезали из поля зрения. По разным причинам. То есть им не нужна была та информация, которую уже можно было как-то увидеть и предсказать…
- Смерть тоже видно в гороскопе?
- Она выглядит очень по-разному. Когда человек тяжело и давно болеет, измучен - его смерть выглядит как избавление, переход в другое, более приятное состояние. С точки зрения астрологии смерти нет - есть переход в другое состояние. Смерть, которая идет как несчастный случай, гибель на войне и так далее, видно как очень и очень большой стресс. Как завершение какого-то этапа. А иногда это - лучшее, что в данный момент может случиться с человеком. Как ни странно, это выглядит именно так.
- Татьяна, а как гороскопы, которые печатают газеты, журналы - на каждый день, на неделю, могут сбываться у всех знаков?
- Это общие гороскопы. У каждого знака есть тенденции. Но астролог не пишет конкретно - например, время, место и сумму. Допустим, у Стрельцов должны в эти дни быть денежные поступления. Или в этот месяц. Но я же не пишу - сколько. Я вас уверяю, каждый Стрелец что-то получит. Но кто-то получит миллион, а кто-то - три рубля. То же самое происходит, когда речь идет о том, что какой-то знак встретит свою половинку. Это возможность! И часто люди действительно ее встречают при определенном расположении планет. И прогноз сбывается. Если астролог делает расчеты качественно, используя формулы, все свои знания, а не «на глаз», - его предсказания обязательно будут сбываться…

 

                       

 

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